banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ozanköy'de hırsızlık!
Ozanköy'de hırsızlık!
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Döviz Kurları (9 Aralık 2022)
Döviz Kurları (9 Aralık 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (9 Aralık 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (9 Aralık...
Koltukları miras sanıyorlar!
Koltukları miras sanıyorlar!
banner405
Flaş Haber
Ozanköy'de hırsızlık!
Kapat

Ozanköy'de hırsızlık!

09 Aralık 2022 Cuma 09:25
Ozanköy'de hırsızlık!

12.11.2022 tarihinde, Ozanköy’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde satışa sunulan toplam 2267,83 TL değerindeki muhtelif eşyalar çalınmıştır.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.R.(E-21), A.D.(E-24), A.U.G.(E-24) ve M.K.(K-28) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Döviz Kurları (9 Aralık 2022)
Döviz Kurları (9 Aralık 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (9 Aralık 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (9 Aralık 2022)
Koltukları miras sanıyorlar!
Koltukları miras sanıyorlar!
İnsanlar tehdit ediliyor
İnsanlar tehdit ediliyor
Uluçay: Maraş’taki gençlik merkezini, gençlerimizin hizmetine sunacağız
Uluçay: Maraş’taki gençlik merkezini, gençlerimizin hizmetine sunacağız
Harmancı: “Paylaşım Mutfağı yanında Paylaşım Bakkalı’nın hizmet ağını genişletip kalıcı hale getireceğiz”
Harmancı: “Paylaşım Mutfağı yanında Paylaşım Bakkalı’nın hizmet ağını genişletip kalıcı hale getireceğiz”
Harmancı: “Nitelikli kentsel gelişim ve dönüşüm vizyonumuzun bir örneği Surlariçi’nde sağladığımız gelişimdir”
Harmancı: “Nitelikli kentsel gelişim ve dönüşüm vizyonumuzun bir örneği Surlariçi’nde sağladığımız gelişimdir”
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Komitede Oy Çokluğuyla Onaylandı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Komitede Oy Çokluğuyla Onaylandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim