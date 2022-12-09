Ozanköy'de hırsızlık!

12.11.2022 tarihinde, Ozanköy’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde satışa sunulan toplam 2267,83 TL değerindeki muhtelif eşyalar çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.R.(E-21), A.D.(E-24), A.U.G.(E-24) ve M.K.(K-28) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.