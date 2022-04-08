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Öz kızına tecavüz etmişti, hayatını kaybetti

Mağusa’da 2020 yılında 14 yaşındaki öz kızına tecavüz ederken polis tarafından suçüstü yakalanan ve hükümsüz tutuklu olarak yargılanan 46 yaşındaki O. D. dün hayatını keybetti.

08 Nisan 2022 Cuma 16:07
Öz kızına tecavüz etmişti, hayatını kaybetti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Onkoloji merkezinde tedavi gören hükümsüz tutuklu O. D., dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

O. D.’nin doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin akciğer kanseri hastalığına bağlı olarak meydana geldiği tespit edildi. O. D.’nin ölümü ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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Gazimağusa Derinya bölgesinde 2020 yılı Ekim ayında 14 yaşındaki öz kızına araç içerisinde cinsel tecavüzde bulunan baba O.D., kızı ile birlikte yarı çıplak halde Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı cürümleri önleme şubesi tarafından tespit edilerek tutuklanmıştı.

O.D polise verdiği ifadesinde kızının telefonundan porno film açarak küçük kızla birlikte izlediklerini itiraf etmişti. Toplumda büyük öfke ve tepki toplayan bu olayın zanlısı olan baba güvenlik önlemleri altında, yakın akraba ile cinsi münasebette bulunma, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çırakarılmıştı. O.D., hükümsüz tutuklu olarak yargılanıyordu.

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Son Güncelleme: 08.04.2022 16:46
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Öz Kızına Tecavüz EtmiştiHayatını Kaybetti
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