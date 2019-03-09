Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
Yine ölümlü iş kazası..
27 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Devlet Piyangosu’nun 8 Mart çekilişi dün akşam yapıldı
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ
Suçüstü yakalandı
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Uyuşturucu zanlısı mahkemede fenalık geçirdi
UYUŞTURUCU ZANLISI MAHKEMEDE FENALIK GEÇİRDİ
banner282
Flaş Haber
Suçüstü yakalandı
Kapat

Oyuncu Yazar İclal Aydın İskele’de Kadınlarla Buluştu

Lefkoşa, 9 Mart 19 (.): Oyuncu-Yazar İclal Aydın, İskele Belediyesi’nin bu yıl 10. düzenlediği Kültür&Sanat Günleri kapsamında dün akşam İskele AKM’de kadınlarla bir araya geldi.

Oyuncu Yazar İclal Aydın İskele’de Kadınlarla Buluştu

Lefkoşa, 9 Mart 19 (.): Oyuncu-Yazar İclal Aydın, İskele Belediyesi’nin bu yıl 10. düzenlediği Kültür&Sanat Günleri kapsamında dün akşam İskele AKM’de kadınlarla bir araya geldi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:16
Oyuncu Yazar İclal Aydın İskele’de Kadınlarla Buluştu

Lefkoşa, 9 Mart 19 (.): Oyuncu-Yazar İclal Aydın, İskele Belediyesi’nin bu yıl 10. düzenlediği Kültür&Sanat Günleri kapsamında dün akşam İskele AKM’de kadınlarla bir araya geldi.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, hayat hikâyesinden kesitler aktaran İclal Aydın başından geçen acı tatlı olayları mizahi bir dille anlattı. Kâh güldürüp kâh ağlatan İclal Aydın’ın finalde söylediği “Kar” şiiri ise çok beğenildi.   
İskele AKM’de düzenlenen söyleşiye İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Meclis Üyesi Huriye Kaşer’in yanı sıra çok sayıda kadın katıldı. 
Gecenin sonunda Kurukafa ile Kaşer, İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri’ne yaptığı katkı dolayısıyla İclal Aydın’a çiçek takdim etti.
Oyuncu ve yazar İclal Aydın, söyleşinin ardından kitaplarını kadınlar için imzaladı.
KÜLTÜR&SANAT GÜNLERİ SÜRÜYOR
İskele Belediyesi 10. Kültür&Sanat Günleri, 15 Mart Cuma akşamı saat 20.00’da bu yıl 21. düzenlenecek İskele Belediyesi-KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni ile devam edecek. 
Ülkemizin yanı sıra Türkiye ve Tataristan’dan şairlerin katılacağı buluşma İskele AKM’de gerçekleşecek. 
(TUĞ/HÖ)       FOTOĞRAFLI
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vounus Eserleri Girne’de Sergileniyor
Vounus Eserleri Girne’de Sergileniyor
Baf Direnişi ve direnişte şehit düşenler Güzelyurt’ta düzenlenen törenle anıldı
Baf Direnişi ve direnişte şehit düşenler Güzelyurt’ta düzenlenen törenle anıldı
Kamran Aziz ve Jale Derviş anıldı
Kamran Aziz ve Jale Derviş anıldı
İnşaattan demir çalarken suçüstü yakalandı
İnşaattan demir çalarken suçüstü yakalandı
Devlet Piyangosu’nun 8 Mart çekilişi dün akşam yapıldı
Devlet Piyangosu’nun 8 Mart çekilişi dün akşam yapıldı
İskele Kültür Sanat Günleri
İskele Kültür Sanat Günleri
Yine ölümlü iş kazası..
Yine ölümlü iş kazası..
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
8 Mart çekilişi gerçekleşti
8 Mart çekilişi gerçekleşti
9 Mart 2019 Cumartesi Gündemi
9 Mart 2019 Cumartesi Gündemi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner305

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim