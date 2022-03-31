Oymen: “Tarımdaki sorun çözülmeden enflasyon çözülemez”

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Beste Oymen, yazılı açıklamasında, mazot, gübre, yem ve elektrik gibi temel girdi fiyatlarındaki olağanüstü artışların yanı sıra, üretimin planlı ve verimli olmaması gibi etmenlerin gıdada fiyat artışına neden olduğuna işaret ederek, “Enflasyona dur diyebilmemiz için tarım politikalarının değiştirilmesi gerekmektedir” dedi.

Oymen, “Bu olumsuz gidişe dur demek için her koşulda üretmeye devam etmek, üretimi ve üreteni destekleme zorunluluğu vardır. Meralarımızı ve tarım arazilerimizi korumadan ve sürdürülebilir kılmadan yerel tarım ve yerli üretimi destekleyici politikalar uygulanmadan, üretici, tüketici ve dağıtıcı kooperatiflerin yaygınlaştırılmasını sağlamadan, gıda egemenliği ilkelerine dayalı bir tarım politikasını derhal hayata geçirmeden gıda enflasyonuna dur diyemeyiz” ifadelerini kullandı.



Yeterli ve besleyici gıdaya uygun fiyatlarla sürdürülebilir bir biçimde ulaşabilmenin insan hakkı olduğuna dikkat çeken Oymen, insanlığın en temel ihtiyacı olan gıdanın, herkes için kolayca, yeterince ve sürdürülebilir şekilde erişilebilecek duruma getirilmesi gerektiğini kaydetti ve bu konuda devleti çözümün bir parçası olmaya davet etti.