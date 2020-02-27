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Öyle kotaya böyle bilgisayar

İnternet çağının tüm nimetlerinden faydalanıyor musunuz? Sosyal medyada özgürce dolaşabiliyor musunuz?

Öyle kotaya böyle bilgisayar

İnternet çağının tüm nimetlerinden faydalanıyor musunuz? Sosyal medyada özgürce dolaşabiliyor musunuz?

27 Şubat 2020 Perşembe 15:08
Öyle kotaya böyle bilgisayar
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Öyle kotaya böyle bilgisayar

İnternet çağının tüm nimetlerinden faydalanıyor musunuz? Sosyal medyada özgürce dolaşabiliyor musunuz? Peki arkadaşlarınızın size gönderdiği videoları kesilmeden izleyebiliyor musunuz? Eh, bunlar için biraz hızlı bir internete sahip olmak gerekiyor.

İnternette dilediğince dolaşabilmek. Full HD videoları takılmadan izleyebilmek... Örneğin o çok sevdiğiniz diziyi takip ederken internetin donması sizin de sinirlerinizi bozmuyor mu?

Yaşadığımız çağa hız çağı diyen de bilgi çağı diyen de mevcut. Ama bu iki kavramın da yolu internetin içinden geçiyor. Hızlı olmak istiyorsanız online olmanız gerek. Bilgiye anında ulaşmak istiyorsanız yine online olmanız gerek. Ama yalnızca online olmak da yeterli olmuyor. Çünkü internet servis sağlayıcılar hız sorununa bir türlü çözüm bulamıyor.

İnternet Hız Sorununun Çözümü

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İnternete giren herkesin internet hızıyla ilgili kötü bir anısı illa ki vardır. Oyun oynamayı seven gençler için ilerlemenin kesintiye uğraması tahammül edilemeyecek bir durum. Günlerce, hatta haftalarca ilerlemeye çalışılan oyunda sırf internet takıldı diye başarısız olmak... Gerçekten sinir bozucu bir durum. Hele dizi veya film izlerken videonun sürekli takılması...

Tüm bu problemlerin çözümü internet servis sağlayıcısından geçiyor. Hızlı indirmelerin yapılabildiği, buffer rate’nin yüksek olduğu internet kullanmak istiyorsanız, internet servis sağlayıcınızı doğru seçmelisiniz. Çünkü evinize ulaşan internetin hızını belirleyen de, donma ve kopma sorunlarına çare olan da internet servis sağlayıcıları.

Kıbrıs İnternet Problemi Çözümü

Kıbrıs’ta internet altyapısında problem olduğu söylenir durur. Tabii ki bu tüm internet servis sağlayıcılarını bilmeyenler için geçerli bir durum. FreeNet, donmadan, kopmadan ve hızlı bir şekilde internette dolaşılabilmesini sağlayan bir hizmet ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Kıbrıs’ta internet sorunu yaşadığını söyleyenler için makul çözümler üreten FreeNet, muazzam kampanyalar sunuyor. 3 ay internet paketi alan kullanıcılarına 1 ay internet paketi hediye eden FreeNet, interneti hızlı şekilde kullanmak isteyen herkese hizmet veriyor.

İnternette izlemek istediğiniz her videoyu Full HD kalitesinde donmadan izlemek mi istiyorsunuz? Oyunlarınızda ilerleme yarıda kesilmesin, “emeklerim boşa gitmesin” mi diyorsunuz? Çözüm basit: FreeNet.

FreeNet tarafından sunulan hizmetler hakkında bilgi almak için www.freenetcyp.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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