Oygar: “Sandığa gidip irademizi ortaya koyalım”

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Oygar katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu, ülkede var olduğunu savunduğu güvensizlik ve hayal kırıklıklarına karşı “mücadeleyi yükseltmek ve direnişi büyütmek için” Bağımsızlık Yolu’na oy istedi.

Sandığa gitmemenin çözüm olmadığını ifade eden Oygar, parlamenter mücadelenin sokak ve sendikal mücadele gibi bir yöntem olduğunu, halkın parlamenter mücadelede de aktif rol almasının gerekliliğine değindi.

Oygar, hükümetlerin “iktidar sorunu” olduğunu savunarak, özel hastanelerin, özel okulların, akaryakıt firmalarının, büyük otellerin hükümetten güçlü olduğunu öne sürdü.



Kooperatifçiliğin önemine işaret eden ve siyasetin özellikle Kooperatif Merkez Bankası Yönetiminden çekilmesi gerektiğini ifade eden Oygar, Külliye yapımı konusunda ise “Külliyeyi yaptırmayacağız, yapılırsa bile kamulaştırılması için mücadele vereceğiz” dedi.