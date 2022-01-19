Oygar: “Sandığa gidip irademizi ortaya koyalım”

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Oygar katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu, ülkede var olduğunu savunduğu güvensizlik ve hayal kırıklıklarına karşı “mücadeleyi yükseltmek ve direnişi büyütmek için” Bağımsızlık Yolu’na oy istedi.
Sandığa gitmemenin çözüm olmadığını ifade eden Oygar, parlamenter mücadelenin sokak ve sendikal mücadele gibi bir yöntem olduğunu, halkın parlamenter mücadelede de aktif rol almasının gerekliliğine değindi.
Oygar, hükümetlerin “iktidar sorunu” olduğunu savunarak, özel hastanelerin, özel okulların, akaryakıt firmalarının, büyük otellerin hükümetten güçlü olduğunu öne sürdü.
Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Oygar katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu, ülkede var olduğunu savunduğu güvensizlik ve hayal kırıklıklarına karşı “mücadeleyi yükseltmek ve direnişi büyütmek için” Bağımsızlık Yolu’na oy istedi.