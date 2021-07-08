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8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
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Oygar: “Ada içi geçişlerdeki uygulamalarda herhangi bir değişiklik yok”

08 Temmuz 2021 Perşembe 21:30
Oygar: “Ada içi geçişlerdeki uygulamalarda herhangi bir değişiklik yok”

“İKİ TOPLUMLU SAĞLIK KOMİTESİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR ARAYA GELEREK, DEĞERLENDİRMELERDE BULUNACAK”

“BİZİM BEKLENTİMİZ; İKİ TARAF ARASINDAKİ TESTLERİN DAHA DA SIKILAŞTIRILMASI”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlara göre, Güney Kıbrıs, İngiltere ve Rusya “kırmızı kodlu” ülkeler arasına alındı.

Ancak Güney Kıbrıs, kırmızı kodlu ülkeler arasına girmesine rağmen, TAK’ın aldığı bilgiye göre, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında “ada içi giriş kriterlerine” haiz olduğu ve “seviye 2” grubunda yer aldığı için, iki taraf arasındaki geçiş noktalarındaki mevcut uygulamalarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişlerde “7 günde bir negatif antijen/PCR testi” ibraz edilmesi uygulamasına devam edilecek.

Öte yandan, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin ise yarın ya da önümüzdeki hafta bir araya gelerek, adada son zamanlarda artış gösteren Kovid-19 vakaları ışığında, iki taraf arasındaki geçişlere ilişkin Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kuralları gözden geçirmesi bekleniyor.

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Kırmızı kodlu ülkeler arasına alınan İngiltere ve Rusya’dan gelen kişiler ise, “aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın, yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı” ile KKTC’ye giriş yapabilecek. İngiltere ve Rusya’dan ülkeye gelecek olan kişiler için bu uygulama pazartesi gününden itibaren uygulanacak.

OYGAR: “BEKLENTİMİZ İKİ TARAF ARASINDAKİ TESTLERİN DAHA SIKILAŞTIRILMASI”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün aldığı ve bugün açıklanan kararlarına ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Güney Kıbrıs’ın “kırmızı kodlu” ülkeler arasına alındığını ancak Güney Kıbrıs’ın “ada içi sınır geçiş kuralarına” haiz olduğu için şu an için Güney Kıbrıs’tan geçişlerdeki uygulamalarda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, iki taraf arasındaki geçişlerde uygulanan kuralların aynı şekilde devam edeceğini belirten Oygar, “Geçişlerdeki uygulamalar aynıdır, herhangi bir değişiklik yoktur. Ancak önümüzdeki günlerde testler sıkılaştırılabilir. İki Toplumlu Sağlık Komitesi önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, değerlendirme yapacaktır” dedi. 

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin önümüzdeki günlerde yapılması planlanan toplantısına ilişkin Oygar, “Bizim beklentimiz; Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan testlerin daha sıkılaştırılmasıdır, geçiş kapılarının kapanması değil” dedi.

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Son Güncelleme: 09.07.2021 00:07
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