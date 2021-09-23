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Oygar, 23. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’nde konuştu

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığı Derneği tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’ne katılarak, açılış konuşması yaptı.

23 Eylül 2021 Perşembe 17:45
Oygar, 23. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’nde konuştu

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Oygar, 23’üncü Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’nin 2 yıl aradan sonra bu yıl KKTC’de düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

“EN ÇOK SAĞLIK ÇALIŞANLARI ETKİLENDİ”

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Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına almasından en çok sağlık çalışanlarının etkilendiğini belirten Oygar, pandemiyle savaşan tüm sağlık çalışanlarını saygıyla selamladığını, kaybedilenleri şükranla andığını ve rahmet dilediğini söyledi.

Oygar, 23’üncü Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’ni KKTC’de yapma kararı alan, şahsını açılış konuşması yapmaya layık gören tüm hocalarına, organizasyon komitesine ve Sağlık Bakanı’na teşekkürlerini sundu.

Gerek bilimsel gerekse böbrek nakillerinde olduğu gibi klinik çalışmalarında iş birliğinin devamını temenni eden Oygar, verimli ve başarılı bir kongre dileğinde bulundu.

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Son Güncelleme: 23.09.2021 18:38
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