banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Patronlar şovu başladı!
Patronlar şovu başladı!
Test tartışması neden alevlendiriliyor?
Test tartışması neden alevlendiriliyor?
Acemilikten öte
Acemilikten öte
OHAL şart oldu
OHAL şart oldu
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa Ortaköy'de cinayet
Kapat

Oxford: AstraZeneca aşısı İngiltere'deki mutasyona karşı etkili

Oxford Aşı Grubu Direktörü, AstraZeneca aşısının ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyonuna karşı da etkili olduğunu söyledi.

06 Şubat 2021 Cumartesi 08:30
Oxford: AstraZeneca aşısı İngiltere'deki mutasyona karşı etkili
banner391
banner337
banner351

Oxford Aşı Grubu Direktörü Profesör Andrew Pollard, yeni verilerin aşının yalnızca orijinal virüse karşı değil, aynı zamanda yeni mutasyon B.1.1.7'ye karşı da koruma sağladığının altını çizdi.

Oxford aşı denemelerinde görev alan Profesör Sarah Gilbert ise koronavirüslerin, influenza virüslerine oranla mutasyona daha az eğilimli olduğunu ancak bir pandemi sırasında dolaşımdaki virüsler arasında bir mutasyonun hakim olmasının beklenebileceğini açıkladı.

Pfizer-BioNTech ve Moderna da duyurmuştu

Gilbert, gerekli görülmesi durumunda influenzada olduğu gibi aşıların mutasyonlara göre yeniden düzenlenebileceğine de dikkati çekti.

banner341
Daha önce de Pfizer-BioNTech ve Moderna, geliştirdikleri COVID-19 aşılarının mutasyona karşı etkili olduğunu duyurmuştu.

İngiltere'deki mutasyon dünyaya yayıldı

İngiltere'de ilk olarak eylül ayında tespit edilen yeni mutasyon aralık ayında tüm ülkede hakim tip olmaya başlamıştı.

Yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzerinde yüzde 30-40 daha ölümcül olduğu tespit edilen mutasyonun etkisiyle vakalar ve buna bağlı ölümler artmaya başlamıştı.

Bunun üzerine 5 Ocak'ta karantinaya gidilen ülkede hastaneler üzerindeki baskı devam ederken, toplam can kaybı sayısı 100 bini geçmiş durumda. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
OxfordAstraZeneca AşısıIngiltere Mutasyonlu Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 salgınında son 24 saat
Covid-19 salgınında son 24 saat
Hava durumu
Hava durumu
Saner: “Vatandaşın elektrik faturası ödemelerinde mağdur edilmesi sözkonusu değil“
Saner: “Vatandaşın elektrik faturası ödemelerinde mağdur edilmesi sözkonusu değil“
Pazar günü sadece eczane ve fırınlar açık
Pazar günü sadece eczane ve fırınlar açık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan vatandaşlara uyarı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan vatandaşlara uyarı
Sağlık Bakanlığı kararları tadil etti
Sağlık Bakanlığı kararları tadil etti
KKTC'de 74 yeni vaka
KKTC'de 74 yeni vaka
CTP: “Hükümet özel sektör çalışanlarına bin 500 TL’lik ödeme için ikinci kez sözünde durmadı”
CTP: “Hükümet özel sektör çalışanlarına bin 500 TL’lik ödeme için ikinci kez sözünde durmadı”
İki yerli, bir ithal üründe limit üstü ilaç tespit edildi
İki yerli, bir ithal üründe limit üstü ilaç tespit edildi
Kıb-Tek’ten gecikme faizi açıklaması…
Kıb-Tek’ten gecikme faizi açıklaması…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim