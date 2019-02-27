Oturma eylemi sonlandırıldı, yol açıldı ancak eylem sürüyor

Polis, Ercan çemberinde oturma yapan eylemcileri, "eylem yaparken yolcuları mağdur etmemeleri" konusunda uyardı. Polisin uyarısı üzerine gerginlik yaşanmaması ve trafikte sıkışan bir ambulansın geçmesi için oturma eylemi sonlandırıldı.

Polis eylemcilere, oturma eyleminin sonlandırılmaması durumunda yasal müdahalede bulunacağını ifade ederek, "Bizi müdahale etmek zorunda lütfen bırakmayın" dedi.

Bunun üzerine kısa bir süre gerginliğin ardından yol trafiğe açıldı.

Yolun trafiğe açılmasının ardından hayvan üreticileri eylemlerine devam ediyor.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bugün başkent Lefkoşa’da üreticilere verilen desteği, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla yapmayı planladığı araçlı eylem, polisin araçlara izin vermemesi nedeniyle Ercan Havalimanı çemberine alınmıştı.