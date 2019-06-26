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Ötüken'de kamyon ile salon araç çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

Ötüken'de kamyon ile salon araç çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

26 Haziran 2019 Çarşamba 19:58
Ötüken'de kamyon ile salon araç çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

Ötüken'de kamyon ile salon araç çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

Ötüken köyü girişinde saat 16.30 sıralarında Orun Cumayev (E-38), yönetimindeki LA 906 plakalı kamyon ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nefi Yazıcı (E-47) yönetimindeki GU 905 plakalı salon araç ile çarpıştılar. Kaza sonucu GU 905 plakalı araç sürücüsü Nefi Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Orun Cumayev tutuklandı. (MHA)

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