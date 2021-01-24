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Otoriter ebeveynler çocukların benlik gelişimini olumsuz etkiliyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dilara Altan, otoriter ebeveyn tutumu ve çocuklar üzerindeki etkileri hakkında açıklamada bulundu.

24 Ocak 2021 Pazar 15:52
Otoriter ebeveynler çocukların benlik gelişimini olumsuz etkiliyor
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dilara Altan, otoriter ebeveyn tutumu ve çocuklar üzerindeki etkileri hakkında açıklamada bulundu.

Altan, otoriter ebeveynlerin, çocuklarının herhangi bir istisna göstermeden kendi kurallarını takip etmesi gerektiğine inandığını, çocuğun bir kuralın arkasındaki nedeni sorgulaması halinde, “Çünkü ben öyle demiştim” demeleriyle ünlü olduğunu belirterek, bu tutuma sahip anne babaların müzakere ile ilgilenmedikleri ve odaklarının itaat üzerine olduğunu söyledi.

Dilara Altan açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

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”Ayrıca çocukların problemlerle karşılaşma ve bu problemleri çözme konusunda bağımsız hareket etmelerine, kendi baş etme stratejilerini oluşturmalarına izin vermezler. Bunun yerine, kuralları belirler ve sonuçları çocuğun görüşüne çok az saygı göstererek uygularlar. Çocuğun benliğinin gelişmesine ve bağımsızlaşmasına izin vermezler.

Otoriter ebeveynler çocuğa nasıl daha iyi seçimler yapabileceğini öğretmek yerine, hatalarından dolayı acımasız eleştiriler yaparak onları eğitmeye çalışırlar.Katı otoriter ebeveynlerle birlikte büyüyen çocukların özgüven problemleri geliştirme riski daha yüksektir çünkü bu çocukların fikirlerine değer verilmemektedir.

“DÜŞMANCA VEYA SALDIRGAN TUTUMLARA SAHİP OLABİLİRLER”

Bu çocukjlar düşmanca veya saldırgan tutumlara sahip olabilirler. İşlerin nasıl daha iyi yapılacağı hakkında düşünmek yerine, genellikle ebeveynlerine karşı hissettiği öfke üzerinde yoğunlaşırlar. Ayrıca, yalan söyleme ve madde kullanmaya eğilimleri daha yüksektir.”

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiDilara AltanGaü
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