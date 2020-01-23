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“otobüs Durağında Üç Bencil” Güzelyurt’ta Sahnelendi

Lefkoşa, 23 Ocak 20 : Güzelyurt Belediyesi\'nin düzenlediği XVI. Tiyatro Günleri kapsamında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu\'nun

“otobüs Durağında Üç Bencil” Güzelyurt’ta Sahnelendi

Lefkoşa, 23 Ocak 20 : Güzelyurt Belediyesi\'nin düzenlediği XVI. Tiyatro Günleri kapsamında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu\'nun

23 Ocak 2020 Perşembe 13:37
“otobüs Durağında Üç Bencil” Güzelyurt’ta Sahnelendi

Lefkoşa, 23 Ocak 20 : Güzelyurt Belediyesi'nin düzenlediği XVI. Tiyatro Günleri kapsamında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu'nun "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı çocuk oyunu bugün saat 10.00'da Güzelyurt AKM'de sahnelendi.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Özer Tunca’nın yazıp Suzan Polat’ın yönettiği oyunda hayatta kendinden başka kimseyi düşünmeyen üç bencil insanın birbirlerine davranışları ele alınıyor.
Çağdaş Özsoy, Ruhsan Ankay, Pınar İnandım ve Nergül Tuncay Fellahoğlu’nın rol aldığı oyunda Fatma Bender, Fatih Çiçekli, Kadir Evre, Gülsen Dünki,  Mehmet Isırgan, Türkey Öztigin, Mustafa Kral, Yalçın Arıcı, Nurperi Özgener, Ekman Zaifoğlu, Ulaş Öğüç, İdris Yorgun, Sevgi Gülerler ve Şaziye Güleş görev aldı.

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Oyunu belediye sınırlarına bağlı ilkokulların 1 ve 5. sınıf öğrencileri izledi.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, oyunun yönetmeni Suzan Polat’a günün anısına plaket takdim etti.
(DOĞ/HÖ)         FOTOĞRAFLI
 

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