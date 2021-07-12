Oto Tamircileri Birliği: “İş kazaları da, işyerlerinin sağlıklı yapılanması da, rejimden, düzenden, statükodan ayrı düşünülemez, tutulamaz”

“İŞ KAZASININ YAŞANDIĞI MEKÂN OLMASI NEDENİYLE O İŞ YERİ SAHİBİNİN YAŞADIĞI TRAVMANIN BİZİ İLGİLENDİRMESİ GEREKMİYOR MU?”

Kıbrıs Türk Oto Tamircileri Birliği, 15 yaşında bir çocuğun öldüğü iş kazası hakkında açıklama yaptı. Açıklamada “İş kazasının yaşandığı mekân olması nedeniyle o iş yeri sahibinin yaşadığı travmanın bizi ilgilendirmesi gerekmiyor mu?” denildi.

“15 yaşında işçi, emekçi bir ailenin çocuğu iş kazası sonucu yaşama veda etti. Aile ve yakınlarının gözyaşları, acı içindeki feryatları medyaya da yansıdığı gibi dayanılır gibi değildi” ifadelerine yer verilen açıklamada bu gibi olaylar sonrası konuyla ilgili açıklamalar yapıldığı ancak yaşamın akışı içinde pek çok şey gibi ölümlü iş kazalarının da unutulup gittiği kaydedildi.

“Oysaki işyeri boyutu, iş kazasının yaşandığı işyerinin şartları, sıkıntıları yaşanan bu üzücü olayın diğer yanı değil mi?” şeklinde süren açıklama şu ifadelerle sürdü:



“İş kazasının yaşandığı mekân olması nedeniyle o iş yeri sahibinin yaşadığı travmanın, bizi ilgilendirmesi gerekmiyor mu? Bugüne kadar denetleyen, yönlendiren, iş kazalarının olmaması için katkıda bulunan oldu mu? İş yeri izinlendirmelerde nihai noktalar olan belediyeler ve çalışma bakanlığı sorumluluk alması gereken yerler değil mi? Bu kurumlar vergi, sosyal sigorta kaydı ve mesleki vergiler dışında bir denetim yaptı mı?”Açıklamada, iş kazalarıyla “statükonun” ilişkili olduğu kaydedilerek, iş kazalarının önüne geçmek için iş yerlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerektiği de belirtildi.“İş kazaları da, işyerlerinin sağlıklı yapılanması da, rejimden, düzenden, statükodan ayrı düşünülemez, tutulamaz” ifadesi kullanılan açıklamada şöyle denildi: “Sonuç olarak işçi sağlığı ve güvenliği, işyeri sağlığı ve güvenliğinden ayrı tutulamaz.”