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Otizmli bireylerde güvenlik becerilerinin öğretimi kapsamlı olarak araştırıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM)” Öğretim Görevlisi Hatice Bilmez, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde Lefke Avrupa Üniversitesini başarıyla temsil etti.

Otizmli bireylerde güvenlik becerilerinin öğretimi kapsamlı olarak araştırıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM)” Öğretim Görevlisi Hatice Bilmez, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde Lefke Avrupa Üniversitesini başarıyla temsil etti.

14 Şubat 2020 Cuma 21:08
Otizmli bireylerde güvenlik becerilerinin öğretimi kapsamlı olarak araştırıldı

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Otizm spektrum bozukluğu gösteren çoçuk ve bireylere uygulanan güvenlik becerisi öğretimi çalışmaları kapsamlı biçimde değerlendirildi

  Kongrede Bilmez, Prof. Dr. Elif Tekin İftar, Seray Olçay, Nursinem Şirin, H. Deniz Değirmenci ile ile birlikte hazırladıkları “ Otizm Spektrum Bozukluğu olan Bireylere Yönelik Güvenlik Becerilerin Öğretimi Çalışmalarının Kapsamlı Değrelendirilmesi ve Meta Analizi” konulu bildiriyi sunudu.

  Bilmez, sunuduğu bildiride otizm spektrum bozukluğu gösteren çoçuk ve bireylere uygulanan güvenlik becerisi öğretimi çalışmalarının kapsamlı biçimde sistematik olarak değerlendirilmesi ve etki büyüklüklerinin hesaplanarak bu çalışmalarda kullanılan öğretim uygulamaları arasında bilimsel dayanaklı uygulamalar olup olmadığının değerlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bilmez: Araştırma bulgularına göre otizmli bireylere güvenlik becerileri öğretilebilir

 Bilmez araştımada “Ocak 1980- Ocak 2017 tarihleri arasında tarama yapılarak, taramalar sonucunda 52 çalışmaya ulaşılarak dahil etme ve dışlama ölçütleri ele alınarak 30 çalışma, tek denkli müdahale standartları yönergesine göre niteliksel ölçütler açısından iki araştımacı tarafından bağımsız olarak kodlanarak, 12 çalışma model standartları koşullu karşılayan çalışmalar olarak sınıflandırılmıştır” dedi.   

Bilmez ayrıca, çalışmalar  için görsel analiz yapılarak etkililiğin dayanağına ilişkin güvenlik  analizlerin dört aşamada yapıldığını belirtti. Bilmez son olarak araştırma bulgularına göre otizimli bireylere güvenlik becerilerinin öğretilebildiğini, davranışsal beceri öğretimi uygulamasına ilişkin bilimsel dayanağın oluştuğunu belirtti.

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