Otizmli bireylerde güvenlik becerilerinin öğretimi kapsamlı olarak araştırıldı

Otizm spektrum bozukluğu gösteren çoçuk ve bireylere uygulanan güvenlik becerisi öğretimi çalışmaları kapsamlı biçimde değerlendirildi

Kongrede Bilmez, Prof. Dr. Elif Tekin İftar, Seray Olçay, Nursinem Şirin, H. Deniz Değirmenci ile ile birlikte hazırladıkları “ Otizm Spektrum Bozukluğu olan Bireylere Yönelik Güvenlik Becerilerin Öğretimi Çalışmalarının Kapsamlı Değrelendirilmesi ve Meta Analizi” konulu bildiriyi sunudu.

Bilmez, sunuduğu bildiride otizm spektrum bozukluğu gösteren çoçuk ve bireylere uygulanan güvenlik becerisi öğretimi çalışmalarının kapsamlı biçimde sistematik olarak değerlendirilmesi ve etki büyüklüklerinin hesaplanarak bu çalışmalarda kullanılan öğretim uygulamaları arasında bilimsel dayanaklı uygulamalar olup olmadığının değerlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bilmez: Araştırma bulgularına göre otizmli bireylere güvenlik becerileri öğretilebilir

Bilmez araştımada “Ocak 1980- Ocak 2017 tarihleri arasında tarama yapılarak, taramalar sonucunda 52 çalışmaya ulaşılarak dahil etme ve dışlama ölçütleri ele alınarak 30 çalışma, tek denkli müdahale standartları yönergesine göre niteliksel ölçütler açısından iki araştımacı tarafından bağımsız olarak kodlanarak, 12 çalışma model standartları koşullu karşılayan çalışmalar olarak sınıflandırılmıştır” dedi.

Bilmez ayrıca, çalışmalar için görsel analiz yapılarak etkililiğin dayanağına ilişkin güvenlik analizlerin dört aşamada yapıldığını belirtti. Bilmez son olarak araştırma bulgularına göre otizimli bireylere güvenlik becerilerinin öğretilebildiğini, davranışsal beceri öğretimi uygulamasına ilişkin bilimsel dayanağın oluştuğunu belirtti.