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Otizm farkındalık etkinlikleri başlıyor

Otizm farkındalık etkinlikleri başlıyor

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:15
Otizm farkındalık etkinlikleri başlıyor

Otizm Farkındalık Haftası kapsamında, Umut Otizm Derneği tarafından düzenlenen  “Bir Umut” isimli 1-3 Nisan Otizm Farkındalık Etkinlikleri bugün başlıyor.

Eğitim uzmanı Cemre Akar’ın adına organizasyonunu ve koordinasyonunu gerçekleştirdiği  3 günlük etkinlik programı 1 Nisan Pazartesi günü 18:30’da sergi açılışı ve kokteyl ile başlayacak.  Etkinlik kapsamında ayrıca, 3 gün boyunca sabah saatlerinde Uzm. Rahme Kavaz ve Yena Hacışevki koordinasyonunda oyun etkinlik grupları ve sergi ziyareti olacak.

2 Nisan Salı günü Prof. Dr.Ayşegül Ataman, Özel Eğitim Uzmanı Hande Kars ve Dr. Fatoş Özeylem’in konuşmacı olacağı “Otizm Bilgilendirme Paneli” gerçekleşecek.

3 Nisan Çarşamba akşamı ise Şef Ersin Tünay yönetiminde Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu’nun “Bir Umut” konseri ile kokteyl eşliğinde Gala Gecesi gerçekleşecek. “Bir Umut” konserinde özel çocuklarımız da 5 şarkı ile eşlik edecek.

Akar, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, Otizm Farkındalık Haftası’nda toplumda farkındalık yaratmayı, çocukları kaynaştırmayı ve onların eğitimleri ve gelecekleri için katkı toplamayı hedeflediklerini vurguldı.

Program:

1 Nisan 2019 Pazartesi - Saat 18:30 / YDÜ Kütüphane, Fuaye alanı

Sergi Açılışı ve Kokteyl

2 Nisan 2019 Salı - Saat 17:30 / YDÜ İletişim Fakültesi, Turuncu Salon

Otizm Bilgilendirme Paneli

3 Nisan 2019 Çarşamba - Saat 19:30 / YDÜ AKKM

Gala Gecesi

“Bir Umut Konseri” – Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu

Son Güncelleme: 01.04.2019 14:36
Anahtar Kelimeler:
Otizm Farkındalık
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