banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın!
Tüpgaz istifçiliğine ceza!
PCR test ücretleri ile karar Resmi Gazete'de!
Herkes pcr ücretini kendi ödeyecek!
Acil Durum Hastanesi'nde durum vahim
Pandemi Hastanesi'nde durum vahim
Tüzük kurultayında salgın riski olmayacak mı!
Tüzük kurultayında salgın riski olmayacak...
banner376

OTEM yıllar sonra ilk mezunlarını verdi

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından uzun yıllar sonra aktif hale getirilerek, eğitimlere başlayan Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi (OTEM) Barista Eğitim Kursları’nı tamamlayarak, uzun bir aradan sonra ilk mezunlarını verdi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 16:45
OTEM yıllar sonra ilk mezunlarını verdi

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Turizm Bakanlığına bağlı OTEM, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte, turizm sektörünün en büyük sıkıntısı haline gelen ara eleman eksikliğinin giderilmesi amacıyla yıllar sonra aktif hale getirildi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde başlatılan 3 haftalık “Barista Eğitim Kursları” tamamlandı. 
3 haftalık bir eğitim sürecinin ardından, yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarını başarı ile tamamlayan kursiyerler, barista sertifikalarını almaya hak kazandı. 
Eğitim sürecini başarı ile tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin, eğitiminin yanı sıra istihdamı için de gerekli çalışmalar bakanlık tarafından başlatıldı.
İstihdam talebi olan kursiyerlerden bir bölümünün Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerinde istihdam edilmeleri için gerekli çalışmalar başlatılırken, bir bölümünün ise kendilerini geliştirmeleri açısından istemeleri halinde part-time olarak yönlendirilmeleri bakanlık tarafından sağlandı.

banner341
İSTİHDAM DESTEKLİ EĞİTİM PROJESİ SÜRECEK
Ön büro, servis, baristalık, kat hizmetleri ve sektörün talep edeceği ihtiyaç duyulan alanlara yönelik istihdam destekli eğitim projesi sürecek.  
“Bu Topraklara Değer” sloganı ile başlatılan ve özellikle ülke gençlerinin ülke turizminde yerini alabilmesi, istihdam edilebilmesi ve sektörün en büyük sıkıntısı haline gelen ara eleman sorununun giderilmesi amacıyla başlatılan eğitim projelerine katılmak isteyenler için Turizm ve Çevre Bakanlığı müracaat kabul etmeye devam edecek. 
 

banner360
Son Güncelleme: 26.08.2021 17:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüm dualar anne ve çocuk için
Tüm dualar anne ve çocuk için
BEL-SEN Çatalköy Belediyesi’nde yetkili sendika oldu
BEL-SEN Çatalköy Belediyesi’nde yetkili sendika oldu
Gençlerin yangınlara karşı ortak etkinliği iptal edildi
Gençlerin yangınlara karşı ortak etkinliği iptal edildi
Kızılyürek Rum Sağlık Bakanı’na Kıbrıslı Türklere AB Dijital Covid Aşı Kartı verilmesi için kurulan dijital platformda yaşanan sorunları iletti
Kızılyürek Rum Sağlık Bakanı’na Kıbrıslı Türklere AB Dijital Covid Aşı Kartı verilmesi için kurulan dijital platformda yaşanan sorunları iletti
Maliye Bakanlığı ile Vadili Belediyesi arasında protokol imzalandı
Maliye Bakanlığı ile Vadili Belediyesi arasında protokol imzalandı
KTSO: “PCR ve antijen testlerinin ücretli olması yönündeki karar acilen yeniden gözden geçirilmelidir”
KTSO: “PCR ve antijen testlerinin ücretli olması yönündeki karar acilen yeniden gözden geçirilmelidir”
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, TÜMBİFED heyetini kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, TÜMBİFED heyetini kabul etti
Polis Genel Müdürlüğü, kadına karşı şiddete müdahale hizmetlerinin 6 Eylül’de tüm ilçelerde hizmete gireceğini açıkladı
Polis Genel Müdürlüğü, kadına karşı şiddete müdahale hizmetlerinin 6 Eylül’de tüm ilçelerde hizmete gireceğini açıkladı
CTP:  “Gündem değiştirmek isteyenler unutmasın ki; Kıb-Tek halkın malıdır”
CTP:  “Gündem değiştirmek isteyenler unutmasın ki; Kıb-Tek halkın malıdır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim