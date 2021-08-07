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Otem yeniden turizmin hizmetinde…

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Otelcilik, Turizm, Eğitim Merkezi (OTEM) yeniden eğitime başladı

07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:30
Otem yeniden turizmin hizmetinde…

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile birlikte yürütülen eğitim müfredatında, OTEM eskiden olduğu gibi sektöre ara eleman yetiştirme konusunda görevler üstlenecek. 
Turizm sektörünün en büyük şikayeti olan ara elaman eksikliği olduğunu ve birçok otel işletmesinin bu açığı yurtdışından giderdiğini ifade eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, OTEM’i yeniden hizmete açmakla, bu eksikliği gidereceklerini vurguladı.
OTEM’de şimdilik sadece Barista eğitiminin verildiğini belirten Ataoğlu, önümüzdeki günlerde Turizm paydaşlarının talepleri doğrultusunda, yeni eğitimlerin de başlayacağını söyledi. 
OTEM’in İşsizlik sorununa önemli oranda çözüm getireceğini ifade eden Ataoğlu, turizm sektöründe yatırımların her geçen gün arttığını, OTEM’den yetişecek elemanlarla hem işsizlik sorununa çare üretileceğini, hem de vasıflı bireylerle turizmde kalitenin artacağını kaydetti. 

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“#butopraklaradeger” sloganı ile tanıtımların başladığına işaret eden Bakan Ataoğlu, gençlerin ülke turizminde daha fazla yer alması için bakanlık olarak yapılan çalışmaları,  gerek sosyal medyada, gerek kamu spotları yayınlayarak, gerekse billboardlara verilen ilanlar ile teşvik etme arzusunda olduklarını söyledi. 
“#butopraklaradeğer” sloganı ile turizmde farkındalık yaratıp, yerli halkın turizm sektöründe çalışmasının önemine de değinen Ataoğlu, ülke ekonomisinin kalkınması için turizme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

 

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Son Güncelleme: 07.08.2021 11:21
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