Otello ve Derinya korolar Mağusa’da buluşuyor

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Otello Çoksesli Korosu ve Derinya Belediye Korosu ortak konserler serisinin ikinci bölümü 19 Aralık 2019 Perşembe akşamı saat 19:30’da Buğday Camii’nde gerçekleşecek. “Yeni Yıl Konseri” adıyla duyurulan etkinlikte her iki koro, ayrı ayrı ve birlikte seslendirecekleri eserleri sanat severlerin beğenisine sunacak.

Tarihi mekanda gerçekleşecek etkinlikte Otello Çoksesli Korosu’nu, koro şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay, Derinya Belediye korosunu ise koro şefi George Kalogirou yönetecek. Otello Çoksesli korosuna, koronun seslendirdiği Kıbrıs Halk Türküleri’nin düzenlemelerini yapan obua sanatçısı ve besteci Oskay hoca da eşlik edecek. (MHA)