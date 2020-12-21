Otellerin yılbaşında karantinasız giriş talebi

Otellerin, geçtiğimiz hafta “yılbaşında karantinasız giriş” talebinde bulunduğunu, talebin geldiği süreçte vakaların “istenilen seviyede” seyrettiğini belirten Bakan Ataoğlu, “Yapılan öneride, hem ülkeye karantinasız gelecek olanların, hem de çalışanların otelden hiçbir şekilde ayrılmayacakları belirtilmişti” dedi.

“Üst Komitenin vereceği karar çok önemli”

Ancak şu an yerel vakaların arttığını, Türkiye’nin İngiltere’den gelecek uçuşları durdurduğunu anımsatan Ataoğlu, “Artık esas olan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin vereceği sağlıklı karardır” şeklinde konuştu.

Ekonomide ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Ataoğlu, “Ama en önemlisi sağlık” diyerek, “Bu dönemde ülkeye gelecek olan turistler otel dışına çıkarsa, bu durum bulaşa sebep olur” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, “Üst Komitenin vereceği karar çok önemli” dedi.