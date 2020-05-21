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Otelciler Radikal Karar İstedi; Sucuoğlu Katkı Sözü Verdi

OTELCİLER BİRLİĞİ’NDEN BİR HEYET BAKAN SUCUOĞLU’NU ZİYARET ETTİ; SEKTÖRÜN SIKINTILARI VE ATILMASI GEREKEN ADIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNULDU

21 Mayıs 2020 Perşembe 11:19
Otelciler Radikal Karar İstedi; Sucuoğlu Katkı Sözü Verdi
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OTELCİLER BİRLİĞİ’NDEN BİR HEYET BAKAN SUCUOĞLU’NU ZİYARET ETTİ; SEKTÖRÜN SIKINTILARI VE ATILMASI GEREKEN ADIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNULDU

Lefkoşa, 21 Haziran 20 (.): Kıbrıs Türk Otelciler Birliği yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek turizm sektörünün sıkıntıları ve yeni açılım sürecinde atılması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

Bakanlık açıklamasına göre, şu an gelirlerinin olmadığını ortaya koyan sektör temsilcileri, radikal kararlar alınmasını talep etti.

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ziyarette yaptığı konuşmada,  turizm sektöründe işletmelerin yeniden açılma konusunda tercihe bağlı bırakıldığını belirtirken, ciddi bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Çağıner birçok işletmenin işten çalışan çıkarma noktasına geldiğini de belirterek, öncelikle çalışan ile ilgili prosedürlerin netleşmesi gerektiğini kaydetti.

SUCUOĞLU: “ÖZEL SEKTÖRÜN OLMADIĞI YERDE DEVLET DE OLAMAZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da turizm sektörü için ellerinden gelen her katkıyı sonuna kadar yapacaklarını kaydetti. Sucuoğlu “Pratikte gördük ki özel sektörün olmadığı yerde devlet de olamaz” dedi.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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