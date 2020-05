Otel ve Plajlar için kriterler hazır

Hotel&Restorant&PlajlardaFaaliyete yeni başlayacak olan işyerlerinin ise faaliyete başlamadan önce işyeri dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Faaliyete başladıkları zaman ise en az her gün sonunda genel dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Her müşteri kullanımından sonra kullanılanmasa, sandelye, şezlong, vb. ekipman/araç/gereç/eşya/malzemler dezenfeksiyonu yapılmalıdır.Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları yapılmalıdır. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve çalışan yemekhaneleri, restorant, cafe, bar, misafir odalar, dinlenme alanları, çalışan giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile her gün temizlenmelidir. özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar klavyesi, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu alanlar uygun dezenfektanlar ile sık sık temizlenmelidir.