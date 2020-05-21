Otel ve Plajlar için kriterler hazır

ÜSTEL, “KONAKLAMA TESİSLERİNDE VE PLAJLARDA KORONAVİRÜS SONRASI AÇILIŞ KOŞULLARI” KİTAPÇIĞINI KITOB BAŞKANI ÇAĞINER’E TAKDİM ETTİ, KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner’i kabul ederek, “Ülkemizde Konaklama Tesislerinde ve Plajlarda Koronavirüs Sonrası Açılış Koşulları” kitapçığını takdim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Üstel, salgın dolayısıyla tüm ülkelerin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bu sıkıntı içerisinde en büyük yarayı turizm sektörünün aldığını söyledi.

Üstel, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Pandemi’ kapsamına alınan Yeni Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik, hükümet olarak alınan kararlar ve halkın alınan bu kararlara hassasiyetle riayet etmesi, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasına vesile olmuştur” diye konuştu.

Salgın sonrasında turizm sektörünün yeniden canlandırılması ile ilgili Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklar ve belediyeler ile yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ülkede konaklama tesislerinde ve plajlarda koronavirüs sonrası açılış koşullarını içeren kitapçığı hazırladıklarını ifade etti.

Turizm sektörü ile birlikte belirlenen kriterlerin, ülke turizmini yeniden ayağa kaldıracağını belirten Üstel, tüm paydaşların birlik ve beraberlik içerisinde, milli bir seferberlik ruhuyla hareket ederek, güvenli ada konumunda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni arzulanan noktaya getireceğini söyledi.



-Bakan Üstel, ‘Konaklama tesislerinde ve plajlarda koronavirüs sonrası açılış koşulları’ kitapçığını KITOB Başkanı Dimağ Çağıner’e takdim ederek, katkılarından ötürü teşekkür etti. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’i kabul ederek, ‘ülkemizde konaklama tesislerinde ve plajlarda koronavirüs sonrası açılış koşulları’ kitapçığını takdim etti. Üstel, salgın dolayısı ile tüm ülkelerin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bu sıkıntı içerisinde en büyük yarayı turizm sektörünün aldığını söyledi. Üstel, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik, hükümet olarak alınan kararlar ve halkın alınan bu kararlara hassasiyetle riayet etmesi, kontrolü normalleşme sürecinin başlamasına vesile olmuştur” diye konuştu. Salgın sonrasında turizm sektörünün yeniden canlandırılması ile ilgili Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklar ve belediyeler ile yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ‘ülkemizde konaklama tesislerinde ve plajlarda koronavirüs sonrası açılış koşulları’nı içeren kitapçığı hazırladıklarını ifade etti. Turizm sektörü ile birlikte belirlenen kriterlerin, ülke turizmini yeniden ayağa kaldıracağını belirten Üstel, tüm paydaşların birlik ve beraberlik içerisinde, milli bir seferberlik ruhuyla hareket ederek, Güvenli ada konumunda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni arzulanan noktaya getireceğini söyledi. Konaklama tesislerinde ve plajlarda alınacak olan tedbirler ekte sunulmuştur.

ÜLKEMİZDE KONAKLAMA TESİSLERİNDE VE PLAJLARDA KORONAVİRÜS (CORONAVIRUS) SONRASI AÇILIŞ KOŞULLARI

Genel Tedbirler ve Uygulamalar

Hijyen güvenlik protokolü hazırlanarak, konaklama tesisleri sertifikalandırılacak.. Tesislerin denetimleri Bakanlığımız tarafından yapılacaktır.

a) Otel çalışanları davranış, hijyen ve sanitasyon eğitiminden geçirilerek, koşullara uygunluğu denetlenecektir. Eğitim ve denetleme, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının işbirliği ile Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği Covid- 19 konusunda bilgili bir uzman tarafından eğitim verilecek ve sertifikasyon sistemine gidilecek. Eğitim ve denetlemeden geçen tesisler sertifikalandırılacak. Sertifikayı alamayan tesisler ise açılmayacaktır.

b) Alınan eğitim sonrasında işletme yönetimi tarafından belirlenen yetkili kişi, hastalık şüphesi gösteren misafir veya personel belirlenmesi halinde, 1102 nolu KKTC Sağlık Bakanlığı çağrı merkezi aranır, sağlık kuruluşu tarafından hasta devir alınıncaya kadar izole edilir, hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanır, COVID-19 teşhisi konmuş ise konaklamanın sona ermesinden sonra müşteri odası standartlara uygun malzeme ile dezenfekte edilir ve havalandırılması sağlanır.

a) Otele giriş yapacak olan her misafirin her girişinde ateşi kontrol edilecektir.

b) Hava, kara ve deniz kapılarından giriş yapan misafirlerinden PCR testi istenilecek, otelde de bu rapor kayıt altında tutulacak.

Ortak alanlarda sosyal mesafe düzenlemesi yapılacaktır.

Açık alanlar periyodik olarak dezenfekte edilecektir.

SPA, Hamam, Sauna, Animasyon ilk aşamada açılmayacak. Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek ileriki bir tarihte açılmaları gündeme gelecek.

PERSONEL İÇİN ALINACAK ÖNLEM VE UYGULAMALAR

Personelin işe geliş gidişlerinde vücut ısıları ölçülerek kayıt altına alınacak.

Personele pandemi konusunda Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği ile Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim verilecek ve sertifikasyon sistemine gidilecek.

Personelin mümkün olduğunca ayni vardiyada çalışması sağlanacak.

Personel yemekhanesinde sosyal mesafe sağlanacak.

Ateş, öksürük, nefes darlığı ve vb. şikayeti olan çalışan, diğer çalışanlardan izole edilecektir. İzole edilen çalışan en kısa sürede 1102 nolu KKTC Sağlık Bakanlığı çağrı merkezi aranarak kayıt altına alınacak.

İşletme tarafından çalışanların birlikte yaşadığı aile üyeleri arasında Covid-19 belirtisi bulunup bulunmadığı ve 14 gün içerisinde yaptığı seyahat bilgileri günlük olarak takip edilecek. ( Haftada 1 ayda 4 olacak şekilde)

Personel kafeteryasında masa ve sandalyeler her öğünden sonra dezenfekte edilecek.

Tüm personelin maske ve eldiven kullanma zorunluluğu olacak.

OTEL GİRİŞİ VE GÜVENLİK

Otele girerken tüm personel ve misafirler tek kullanımlık maske ve eldiven kullanacak.

Otele girecek olan her araç için şoförün, aracın içindeki kişilerin ve aracın bilgileri kayıt altına alınacak.

Yaya olarak girişlerde maske ve eldiven verilecek ve ateşleri ölçülecek.

Tek kullanımlık atık torbası konulacak.

Çalışanlar misafir hakkında yeterli bilgiye ve donanıma sahip olacak.

Çalışanlar diğer bölüm çalışanları ile koordinasyon içerisinde olacak.

RESEPSİYON / OTELE GİRİŞ

Resepsiyon girişine termal kamera konulacak. (Küçük otellerde termal kamera yerine ateş ölçer konulacak).

Girişte herkesin ateşi ölçülecek.

Resepsiyone girişte ayak dezenfektasyonu için pas pas konularak önlem alınacak.

Resepsiyon deskinin üzeri şeffaf koruyucu siperlik ile yeniden düzenlenecek.

Resepsiyonda ateş ölçer, yüzey temizliği için antiseptik, el dezenfektanları, tek kullanımlık maske, eldiven, önlük ve atık torbası bulundurulacak.

Bavullar dezenfekte edildikten sonra bell boy veya misafirlerin kendileri tarafından odalara taşınacak.

Misafirlere otel girişinde Covid-19 ile hijyen konusunda alınan önlemler ve uygulamalar ile misafirlerin uyacağı kurallarla ilgili bilgi verilecek.

Misafirlere Covid-19 sürecinde, müşteri taahhütnamesi doldurtulacak. (KITOB ve Bakanlık işbirliği ile hazırlanmış olan misafir ve çalışanlar için taahhütname ekte sunulmaktadır.)

Sosyal mesafeyi belirtmek için, resepsiyon ve yoğunluğun yaşandığı diğer bölümlere çizgi çekilerek işaretler konulacak.

Asansörlerin taşıma kapasiteleri sınırlandırılarak, misafirlerin asansörde sosyal mesafe kurallarına uymaları istenilecek ve taşıma kapasiteleri azaltılacak.

GENEL ALANLARDA DÜZENLEMELER

YATAK ODALARI

Odaların temizlik esnasında camları açık olacak şekilde temizlenecek ve en az 1 saat havalandırılacak.

Odalarda havlu, tek kullanımlık şampuan, sıvı sabun, bardak, maske vb. malzemeler kullanılacak.(havlular günlük kontrol edilip değiştirilecek)

Odalardaki havalandırma sistemleri düzenli dezenfekte edilecek.

Odalar misafir ayrıldıktan sonra 6 saat boş bırakılacak. (temizlenirken klima açık tutulacak ve 1 saat temizlikten sonra odalar 5 saat havalandırılacak)

MUTFAKLAR

Mutfakların girişinde el dezenfektanları bulundurulacak.

Belli saat aralıklarında dezenfekte edilecek. ( Mutfak öğün aralarında dezenfekte edilecek)

Oteller açılmadan önce ve hizmet süresince tüm tabak, bardak metal ve mutfak malzemeleri 70 derecede yıkanacak.

Mutfak girişlerinde ayak dezenfeksiyonu için pas pas kullanılarak önlem alınacak.

Mutfak bölümlerinde bez kullanımı yerine rulo kâğıt havlu kullanılacak.

RESTORANLAR, YEMEK ALANLARI VE BARLAR

Yeme ve içme üniteleri yönetim tarafından hazırlanan protokole göre temizlenerek, denetimi yapılacak ve kayıt altına alınacak.

Her bir yeme ve içme ünitesinin girişinde el dezenfektanı bulunacak ve 1,5 metre mesafe bırakılarak sosyal mesafe aralığı işaretlenecek.

Masa düzeni 10 metrekarede 4 kişi ve her bir sandalyenin arkasının diğer masanın sandalyesinin arkasına en az 60cm ve iki masa arası 1,5 metre mesafe olacak şekilde ayarlanacak.

Genel alanlardaki su dolapları ve sebiller kaldırılacak.

Bar ve restorandaki tüm masalar her müşteri ayrıldıktan sonra dezenfekte edilecek.

Mini bar ürünleri dezenfekte edilecek.

Çay kahve istasyonları iptal edilecek.

TOPLANTI SALONLARI

Toplantı salonları yönetim tarafından hazırlanan protokole göre temizlenecek, denetimi yapılacak ve kayıt altına alınacak.

Toplantı salonlarının girişinde el dezenfektanı bulunacak ve masalar arası 1,5 metre, sandalyeler arası en az 80 cm olacak şekilde mesafe bırakılarak sosyal mesafe aralığı işaretlenecek.

Salonda olacak olan ekipmanlar dezenfekte edilecek ve havalandırma düzenli olarak yapılacak.

Toplantı salonlarında açık büfe servis olmayacak, personel servis yapacak.

Toplantı masalarında dosya kalem vb. kırtasiye eşyası verilmeyecek.

TUVALETLER

Tuvaletler yönetim tarafından hazırlanan protokole göre temizlenerek, denetimi yapılacak ve kayıt altına alınacak.

Lavabolarda sıvı sabun ve el dezenfektanı bulundurulacak.

Otel genelinde temizlik ve kontrol için hazırlanan çizelgeler personel tarafından imzalanacak.

Çöp kovaları ve kullanılan diğer temizlik ekipmanları dezenfekte edilecek.

SATIN ALMA, MAL KABULU VE DEPOLAMA

1. Tesislerin Satın Alma, Mal Kabul ve Depolama işlemleri, otel yönetimi tarafından hazırlanan protokole göre yapılacak ve yönetici tarafından denetlenerek kayıt altına alınacak.

2. Misafir ve personel girişlerinde kullanmak amacı ile bol miktarda yedekli ateş ölçer alınacaktır. Ayrıca maske, eldiven, önlük, dezenfektan vb. malzeme stoklanacak.

4. Tesise dışardan gelen tedarikçiler, şoförler vb. kişilerin, otel çalışanlarıyla temasta bulunmaması için sosyal mesafe kuralları uygulanarak, koruyucu ekipman kullanılacak.

5. Satın alınan mallarda, en az insan teması yapılması için gerekli önlemler alınacak.

6. Ürünler, lisanslı tedarikçilerden ve ambalajlı ürünler arasından tercih edilecek.

OTEL TAŞITLARI

Otel taşıtları yönetim tarafından hazırlanan protokole göre temizlenerek, denetimi yapılacak ve kayıt altına alınacak.

Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak, taşıma kapasiteleri ve servis içi oturma düzeni yapılacak.

Taşıtlar düzenli olarak havalandırılacak ve tüm yolcuların maske takması sağlanacak.

Taşıt içerisinde yeterli miktarda dezenfektan ve maske bulundurulacak ve temas edilen yüzeyler servis başlamadan önce dezenfekte edilecek.

Sosyal mesafe kurallarınca, oturma kapasitesi %50 olacak.

FITNESS SALONLARI VE SPA

Salonun girişinde el dezenfektanı ve sosyal mesafe işaretleri bulunacak.

Fitness Salonları ve SPA yönetim tarafından hazırlanan protokole göre temizlenerek, denetimi yapılacak ve kayıt altına alınacak.

Uygulama yapan çalışanlar her uygulama öncesi ve sonrası kendilerini dezenfekte edecek, kuru alanlarda maske ile çalışacak.

Spor aletleri sosyal mesafe aralığı dikkate alınarak düzenlenecek. Salon sürekli temizlenerek kayıt altına alınacak ve düzenli olarak havalandırılacak.

Sauna, Hamam ve Buhar odalarının kullanım alanları kapasitesine göre hijyenik şartlarda sınırlandırılacak.

Hamam, Sauna ve Masaj alanlarında hijyenik şartlar oluşturulmak sureti ile güvenliği önceden sağlanmış veya tek kullanımlık malzeme ve materyaller kullanılarak hizmet verilecek.

Giyinme ve soyunma odaları, duşlar, tuvaletler gibi mekanlar, dolap ve anahtarları ile kullanılan havlu, bornoz vb. malzemeler sürekli olarak dezenfekte edilecek.

Masaj yaptıracak misafirler sağlık bilgi formu dolduracak ve son 14 gün içerisinde bulunmuş oldukları yerler öğrenilecek.

Masaj odaları randevu sistemi ile çalışacak ve her masajdan sonra 1 saat boş bırakılacak ve randevu saatlerine göre dezenfekte edilecek.

SPA ve dinlenme alanının temizlik ve dezenfeksiyonu randevu saatlerine göre yapılacak

SATIŞ YERLERİ

1.Satış yerlerinde genel hijyen kurallarına uyulacak.

2.Mağazaya girişte, alanına göre en fazla kaç müşterinin girebileceği en az üç dilde duyurulacak. (İngilizce, Almanca ve Türkçe)

3.Mağazada maske takma zorunluluğu olacak, çıkaran uyarılacak ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

4. Otel içerisindeki kuaför standartları, Çalışma Bakanlığı kriterlerine göre faaliyette bulunacak.

ANİMASYON SALONLARI, EĞLENCE YERLERİ VE ÇOCUK KULÜBÜ

1.Salonun girişinde ve tuvaletlerde el dezenfektanı olacak, sosyal mesafe 1,5 metre bırakılarak oturma düzeni kurulacak.

2.Animasyon programında kapasite uyarısı yapılacak.

3.Salonda maske takma zorunluluğu olacak ve çıkaran uyarılacak.

4.Sahneye konuk çağırılmayacak.

5.Belirlenen uyarılar en az üç dilde yapılacak. (İngilizce, Almanca, Türkçe)

6.Çocukların kullanacağı alanlar dezenfekte edilecek ve buradaki çalışanlar hijyen eğitiminden geçirilecektir.

7.Mini kulüp açılış saatleri daraltılacak ve dış alanlarda yapılması sağlanacak.

YÜZME HAVUZLARI

1.Yüzme havuzları yönetim tarafından hazırlanan protokole göre temizlenerek, denetimi yapılacak ve kayıt altına alınacak.

2.Yüzme havuzu, şezlonglar (yastıksız olarak kullanılacak) ve oturma alanları yerleşimlerinin, ikişerli gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına göre, aralarında 2 metre mesafe olacak şekilde düzenlenecek.

3.Havuz suyundaki klor seviyesi açık havuzda 1-3 ppm, kapalı havuzda 1 ile 1,5 ppm arasında tutulacak ve periyodik olarak kayıt altına alınacak.

4.Havuzda kapasite uyarısı yapılacak.

5.Misafirlerin havuza girmeden önce duş almaları ile ilgili bilgi tabelası görülebilir bir yere asılacak.

6.Havuza ait tuvalet, duş, kabin ve tüm şezlonglar ve misafirlerin kendilerine ait havluları, her gün dezenfekte edilerek kontrol edilecek ve temizlik çizelgesi personel tarafından imzalanacak.

7.Kapalı Havuz havalandırma sistemlerinin sorunsuz çalışması sağlanacak.

GÜNÜ BİRLİK KULLANILAN PLAJLAR

1.Plaj kafeteryası ve restoranının sosyal mesafe alanına göre kapasitesi belirlenecek. Restoranların açılış tarihine göre oteller deki restoranlarda ayni anda hizmet vermeye başlayacak.

2.Şezlong (yastıksız ) ve şemsiyeler 2 metre aralıklarla yerleştirilecek.

3.Plajların alanına göre misafir kapasitesi belirlenecek.

4.Her müşterinin ayrılması sonucunda kullanılan şezlonglar, sandalyeler vb. temizlenerek dezenfekte edilecek.

5.Plaj denetimleri Belediyeler ve Kaymakamlık tarafından düzenli olarak yapılacak.

6.Plajlar, yönetim tarafından hazırlanan protokole göre temizlenerek, denetimi yapılacak ve kayıt altına alınacak.

ATIK YÖNETİMİ

“ Atık Yönetimi” yönetim tarafından hazırlanan protokole göre temizlenerek, denetimi yapılacak ve kayıt altına alınacak.

Yönetim tarafından atık yönetimi konusunda, süreci takip edecek bir görevli atanacak.

Atıklar plastik çöp torbalarının ağızları bağlanacak çöp konteynerleri/bidonları içerisinde muhafaza edilecek.

Belediye veya Lisanslı Kuruluşlar tarafından tıbbi ve evsel atıklar, usulüne uygun olarak toplanıp ayrıştırılacak.

Çöp odalarında periyodik olarak temizlik, ilaçlama ve dezenfekte yapılacak.

Çöp konteynerleri çöp odaları içerisinde muhafaza edilecek.

HAŞERELERLE VE ZARARLILARLA MÜCADELE

1. Haşere ve Zararlılarla mücadele, yönetim tarafından hazırlanan protokole göre uygulanacak, denetimi yapılacak ve kayıt altına alınacaktır.

2. Yönetim tarafından haşere ve zararlılarla mücadele konusunda süreci takip edecek bir görevli atanacak.

3. Zararlıların, Otele giriş noktaları belirlenerek önlemler alınacak.

4. Atık su kanalları (drenajlar) kolay temizlenebilir, zararlı girişini, kokunun çıkışını ve atık sıvıların geri basmalarını önleyecek şekilde düzenlenecek.

5. Otel periyodik şekilde ilaçlanıp kayıt altına alınacak.

TEKNİK SERVİS

Su Dezenfeksiyonu; Kullanım suyu, havuz suyu vb dezenfeksiyon gerektiren yerlerde kullanılan malzeme uluslararası standartların belirttiği limitlere göre kullanılacak.

Bulaşık ve Çamaşır Yıkama Ekipmanları; Çamaşır ve bulaşık yıkama ekipmanları doğru ısıda (60-90 derecede) ve doğru dezenfekten dozajlarıyla yıkanacaktır.

Havalandırma; Tesis içerisinde kullanılan havalandırma ekipmanlarının fitlerinin bakımı ve gerekirse değişimi yapılacaktır.

EK 1: Çalışma hayatı ve çalışma koşulları Çalışma Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterler

EK 2: Konaklama sektörü ve hijyen kuralları ile ilgili kriterler KITOB tarafından hazırlanmış olan yönetmelik tavsiye edilmiştir.

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca Hotel&Restorant&Plajlarda işyeri için Koronavirüse(COVID-19) karşı alması gereken önlemlere ilişkin asgari hususlar aşağıdaki gibidir:

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu Yasaya bağlı Tüzükler uyarınca hazırlanan mevcut acil durum planları ve risk değerlendirme dokümanları virüs salgını(COVİD-19) dikkate alınarak revize edilmelidir. İşyerinde çalışanların salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara da yer verilmelidir.

Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili açıklamaları takip edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Tüm çalışanların özlük dosyalarına sağlık özgeçmiş bilgileri kayıt edilmeli ve dosyalanmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki çalışanlar salgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır.

Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir.

Tüm çalışanlara Covid-19 ve hijyen uygulamaları ve işletmede uygulanacak plan ve protokoller konusunda eğitim(mümkünse e-eğitim) verilmelidir. Belirlenen Hijyen kuralları çalışanların görebileceği şekilde ilgili alanlara asılmalıdır.

Hotel&Restorant&PlajlardaFaaliyete yeni başlayacak olan işyerlerinin ise faaliyete başlamadan önce işyeri dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Faaliyete başladıkları zaman ise en az her gün sonunda genel dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Her müşteri kullanımından sonra kullanılanmasa, sandelye, şezlong, vb. ekipman/araç/gereç/eşya/malzemler dezenfeksiyonu yapılmalıdır.Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları yapılmalıdır. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve çalışan yemekhaneleri, restorant, cafe, bar, misafir odalar, dinlenme alanları, çalışan giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile her gün temizlenmelidir. özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar klavyesi, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu alanlar uygun dezenfektanlar ile sık sık temizlenmelidir.

Çalışanlar belirlenen kontrollü kapıdan geçerek tesise giriş sağlamlıdır. Ürün getirmek ve/veya hizmet vermek için gelen tedarikçi çalışanları kişiler, kapıda görevlendirilen çalışan tarafından Sağlık Bakanlığının açıkladığı tetbirler doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak uygun şartlarda içeriye alınmalıdır.

Hoteller, restorant, cafe, bar, çalışan yemekhaneleri vb. yerlerin kapalı alanları sık sık havalandırılmalıdır. Pencereler açılarak odalar hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava akışını sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma(iklimlendirme) sistemlerinin ve aspiratörlerin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda düzenli olarak yapılmalıdır.

Restorant, cafe, bar, çalışan yemekhanelerinde masalar ve sandalyeler arası sosyal mesafe kurallar dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılmalıdır. Çalışan yemekhanelerinde temasın en aza indirilmesi ve temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay/kahve içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olunmalıdır.

Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

El hijyenine dikkat edilmelidir. Çalışanlar, işyeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir. Su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak, ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır. El hijyeninin önemini anlatan bilgilendirme talimatları herkesin görebileceği yerlere asılmalıdır.

Temizlik İşleri çalışanları, garsonlar ve güvenlik çalışanları maske ve eldiven kullanmalıdır. Uygun aralıklarla ve temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

Paket Servis çalışanları maske ve eldiven kullanmalı, yanlarında alkol bazlı dezen fektan bulundurmalıdır. Her paket servisine gitmeden önce, her paketi teslim ettikten sonra ve işyerine döndüğünde ellerin alkol bazlı dezenfektan ile silmelidir.

Resepsiyon ve özellikle insan hareketinin yoğun olduğu yerlere, sosyal mesafeyi korumak için cam ayrıcılar konulmalı ve gerekli işaretlemeler yapılmalıdır.

İşyeri genelinde çalışanların birbirleri veya misafirler ile sosyal mesafesini sağlamakve sağlıklı çalışma alanları oluşturmak için uygun bir çalışma organizasyonu yapılmalıdır. Çalışanların mümkün olduğunca ayni vardiyada çalışması sağlanmalıdır.

Çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalar yaptırılmalıdır.

- Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve zorunlu hale getirilen uygun kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır.

İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalıdır.

Çalışanlara hastalık bulaşma riskine karşı, tüm çamaşırların en az 60 ͦ C(altmış derece)’de yıkanması sağlanmalıdır.

Çalıştığı departmanın özelliğine göre Sağlık açısından risk gruplarında yer alan çalışanların çalıştığı departmanın özelliğine göre mümkünse evden çalışmaları konusunda olanak sağlanmalıdır.

Servis aracı ile ulaşım mümkün mertebe kısıtlanmalı, kullanım zorunluluğu gibi durumlarda servis kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Servis içerisinde oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler çerçevesinde gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar ile ilgili önlemler alınmalıdır.

- Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve Sağlık Bakanlığı’nın izolasyon kuralları dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ile derhal iletişime (İletişim Telefonları: 0533 850 11 88 &05488501188) geçilmeli ve izole bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.