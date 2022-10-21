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Otel odasında ani ölüm

21 Ekim 2022 Cuma 10:45
Otel odasında ani ölüm

Gazimağusa’da Gustaaf Willy Somers (E-76) yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da bir otel odasında kalmakta olan Gustaaf Willy Somers (E-76) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

-Yangın

Dün saat 05:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Şht. İbrahim Kazım Caddesi üzerinde bulunan ışıklı reklam panosuna ait trafonun elektrik kablolarının kısa devre yapması neticesinde bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, reklam panosu içerisindeki elektrik panosu, trafolar ve muhtelif ebatlardaki elektrik kabloları yandı.

 

 

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Son Güncelleme: 21.10.2022 12:10
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