Otel çamaşırhane binasında yangın

27.03.2022 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de, Fehmi Ercan Caddesi üzerinde bulunan bir otele ait çamaşırhane binasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, çamaşırhane içerisinde bulunan 6 adet kurutma ile 6 adet çamaşır makinesi, 2 adet ütü, 1 adet bilgisayar, tekstil malzemeleri, personel kıyafetleri ve bina tamamen yanmıştır. Yangın sonucu herhangi bir yaralanma olmamış olup, soruşturma devam etmektedir.