banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Otel çamaşırhane binasında yangın
Otel çamaşırhane binasında yangın
Deniz içerisinde bulunan cesedin kimliği belirlendi
Acı haber
Ani ölüm
Ani ölüm
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
KKTC’de yaz saati uygulaması başladı
KKTC’de yaz saati uygulaması başladı
banner404

Otel çamaşırhane binasında yangın

27 Mart 2022 Pazar 12:13
Otel çamaşırhane binasında yangın

27.03.2022 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de, Fehmi Ercan Caddesi üzerinde bulunan bir otele ait çamaşırhane binasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, çamaşırhane içerisinde bulunan 6 adet kurutma ile 6 adet çamaşır makinesi, 2 adet ütü, 1 adet bilgisayar, tekstil malzemeleri, personel kıyafetleri ve bina tamamen yanmıştır. Yangın sonucu herhangi bir yaralanma olmamış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz içerisinde bulunan cesedin kimliği belirlendi
Deniz içerisinde bulunan cesedin kimliği belirlendi
Ani ölüm
Ani ölüm
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
KKTC’de yaz saati uygulaması başladı
KKTC’de yaz saati uygulaması başladı
Başman akaryakıt istasyonu güven verdi bir ayda araba kazanma şansı
Başman akaryakıt istasyonu güven verdi bir ayda araba kazanma şansı
KKTC Muhtarlar Derneği Genel Merkez Binası açıldı
KKTC Muhtarlar Derneği Genel Merkez Binası açıldı
Mimarlar Odası Başkanlığına Kozan Uzunoğlu seçildi
Mimarlar Odası Başkanlığına Kozan Uzunoğlu seçildi
Ataoğlu: “Tiyatro, barışın, dostluğun ve anlayışın sanatla buluştuğu yerdir”
Ataoğlu: “Tiyatro, barışın, dostluğun ve anlayışın sanatla buluştuğu yerdir”
İç Mimarlar Odası Başkanı Çağdaş Özgece oldu
İç Mimarlar Odası Başkanı Çağdaş Özgece oldu
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim