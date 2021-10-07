banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Saner'den çarpıcı açıklamalar!
Özersay'dan önemli iddia!
Özersay'dan önemli iddia!
Yaz saati uygulaması ay sonu bitiyor
Yaz saati sona eriyor
Ülkenin vicdanlı UBP’lilere ihtiyacı var…
Ülkenin vicdanlı UBP’lilere ihtiyacı var…
banner376

Otel çalışanı Aydın Akgöz tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Aydın Akgöz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ekim 2021 Perşembe 14:21
Otel çalışanı Aydın Akgöz tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuçak, zanlı Aydın Akgöz’ün 2021 Temmuz ayı içerisinde meydana gelen Sahte Evrak Düzenleme Tedavüle Sürme suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 21.07.21 tarihinde, saat 15:00'da, Ercan Havaalanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen Suriye uyruklu Masan Alnahhas (E-58) ve eşi Ghayda Khoudart Tahranı (K-53), görevli muhaceret memuruna sundukları KKTC Dışişleri Bakanlığı imzalı DŞD.0.00 360.07.21/160846 sayılı İzin belgesi konu belgenin sahte olabileceği şüphesi ile emare olarak alındığını belirtti.

Polis, adı edilenlerden yapılan soruşturmada bahse konu belgeyi Merit Park Hotel’de görevli Aydın Akgöl'ün kendilerine Whatsapp isimli uygulama üzerinden gönderildiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, sanığın 06.10.2021 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan iki adet cep telefonu ve ofisinde kullandığı masa üstü bilgisayarın incelenmesi için emare olarak alındığını söyledi.

Polis, aynı gün mahkemeden alınan arama emri gereği ikametgâhında yapılan aramada tahkikata yardımcı olacak bir emare tespit edilemediğini belirtti.

Polis, sanığın gönüllü ifade vererek gazinoya gelen müşterisine Word sayfasından Dış İşleri Bakanlığı’na ait belge üzerinde değişiklik yaparak gazinoya gelecek müşterinin adaya giriş yapabilmesi içi Whatsapp isimli uygulamadan gönderdiğini söylediğini anlattı.

Polis, bu aşamada zanlının tahkikata etki edecek kısmının tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

banner341
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Aydın AkgözMERİTSahte Belge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atakan'dan akaryakıt zammına tepki
Atakan'dan akaryakıt zammına tepki
İhtiyat Sandığı Dairesi’nde örgütlü iki sendika daire önünde basın açıklaması yaptı
İhtiyat Sandığı Dairesi’nde örgütlü iki sendika daire önünde basın açıklaması yaptı
UBP 46 yaşında
UBP 46 yaşında
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Yenilikçi girişimcilik ve kuluçka programı için son başvuru 18 Ekim’de
Yenilikçi girişimcilik ve kuluçka programı için son başvuru 18 Ekim’de
Özersay'dan önemli iddia!
Özersay'dan önemli iddia!
Arter: "Sosyal Hizmetler Dairesi ile daha kapsamlı bir çalışma yapacağız"
Arter: "Sosyal Hizmetler Dairesi ile daha kapsamlı bir çalışma yapacağız"
Yaz saati uygulaması ay sonu bitiyor
Yaz saati uygulaması ay sonu bitiyor
Meclis toplandı
Meclis toplandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim