Otel çalışanı Aydın Akgöz tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuçak, zanlı Aydın Akgöz’ün 2021 Temmuz ayı içerisinde meydana gelen Sahte Evrak Düzenleme Tedavüle Sürme suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 21.07.21 tarihinde, saat 15:00'da, Ercan Havaalanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen Suriye uyruklu Masan Alnahhas (E-58) ve eşi Ghayda Khoudart Tahranı (K-53), görevli muhaceret memuruna sundukları KKTC Dışişleri Bakanlığı imzalı DŞD.0.00 360.07.21/160846 sayılı İzin belgesi konu belgenin sahte olabileceği şüphesi ile emare olarak alındığını belirtti.

Polis, adı edilenlerden yapılan soruşturmada bahse konu belgeyi Merit Park Hotel’de görevli Aydın Akgöl'ün kendilerine Whatsapp isimli uygulama üzerinden gönderildiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, sanığın 06.10.2021 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan iki adet cep telefonu ve ofisinde kullandığı masa üstü bilgisayarın incelenmesi için emare olarak alındığını söyledi.

Polis, aynı gün mahkemeden alınan arama emri gereği ikametgâhında yapılan aramada tahkikata yardımcı olacak bir emare tespit edilemediğini belirtti.

Polis, sanığın gönüllü ifade vererek gazinoya gelen müşterisine Word sayfasından Dış İşleri Bakanlığı’na ait belge üzerinde değişiklik yaparak gazinoya gelecek müşterinin adaya giriş yapabilmesi içi Whatsapp isimli uygulamadan gönderdiğini söylediğini anlattı.

Polis, bu aşamada zanlının tahkikata etki edecek kısmının tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.