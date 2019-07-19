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Ösym Tercih İşlemleri 23-29 Temmuz Tarihleri Arasında Yapılacak

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, adayların ÖSYM’nin açıkladığı takvim doğrultusunda, YKS’da alınan puanlara göre, ÖSYM’nin “http://ais.osym.gov.tr” adresinden 23 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirmeleri gerektiğini bildirdi. 

Ösym Tercih İşlemleri 23-29 Temmuz Tarihleri Arasında Yapılacak

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, adayların ÖSYM’nin açıkladığı takvim doğrultusunda, YKS’da alınan puanlara göre, ÖSYM’nin “http://ais.osym.gov.tr” adresinden 23 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirmeleri gerektiğini bildirdi. 

19 Temmuz 2019 Cuma 10:44
Ösym Tercih İşlemleri 23-29 Temmuz Tarihleri Arasında Yapılacak

Lefkoşa, 19 Temmuz 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, adayların ÖSYM’nin açıkladığı takvim doğrultusunda, YKS’da alınan puanlara göre, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden 23 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirmeleri gerektiğini bildirdi. 
Daire Müdürü Ziya Öztürkler, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) tercih işlemleri ve KKTC kontenjanları” ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. 
Öztürkler, 2019 YKS sınav sonuçlarının 17 Temmuz’da açıklandığını belirterek, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden erişilebileceğini kaydetti. 
Adayların “https://ais.osym.gov.tr” internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayarak ekrandaki uyarılara göre sonlandırması gerektiğini ifade eden Öztürkler, şöyle devam etti:

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“Adaylar tercih sürecinde Kılavuzu esas alarak tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmalı ve ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını / YU Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının / YU Numarasını ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
KKTC Kontenjanları da kılavuzda yer almaktadır ve kontenjandan yararlanmak isteyen ve durumu uygun olan adaylar (KKTC Uyruklu) ibaresi bulunan ilgili program kodunu yazarak tercihte bulunabileceklerdir.”
(EMR/ŞEB) 

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