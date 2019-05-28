“osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs” Temalı Sergi Tc Büyükelçisi Başçeri Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 28 Mayıs 19 (.): Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs” temalı sergi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda yer alan ve Osmanlı idaresinde Kıbrıs adası ile ilgili çeşitli konulardaki 100 belgeyi içeren serginin açılışına, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Başmüşavir Kadir Akçeşme, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel ile öteki davetliler katıldı.

Serginin açılışında Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, konuşma yaparak Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’nin kuruluş amacı ve öneminden bahsetti.

“Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs” temalı sergide, Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs adasında kurduğu düzenin fetihten başlayarak 120 belge ışığında anlatıldığını aktaran Özkul, sergilenecek belgelerin 2020 yılında kapılarını ziyaretçilere açacak Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi envanterine kaydedilerek sergilenmeye devam edeceğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak kültür varlıklarının tanıtılması, eserlerin korunması ve sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara aktarılabilmesi konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturulmasının en önemli hedeflerinden birisi oluşturduğunu dile getiren Özkul, serginin önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, sergilenecek en eski belgenin Osmanlı Devleti askerlerinin adaya ayak bastığı 3 Temmuz 1570, en yeni belgenin ise 20 Kasım 1926 tarihine ait Lozan Barış antlaşması sonrasında adadan anavatana göç eden Kıbrıslı Türklerle ilgili olduğunu kaydederek fermanlar, beratlar, emr-i şerifler ve hükümler yer aldığını, ayrıca sergide Kıbrıs’la ilgili içlerinde minyatürler, gravürler ve haritalar olan çeşitli görsel malzemeler kullanıldığını anlattı.

KAMPÜSTE 3 YENİ MÜZE DAHA

Yakın Doğu ailesi olarak bilime verdikleri önem kadar sanata ve müzeciliğe de önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi yanında Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç müzelerini de hayata geçireceklerini kaydetti.

SERGİ 15 HAZİRAN’A KADAR GEZİLEBİLECEK

Açılış konuşmasının ardından sergi kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs Sergisi, 15 Haziran’a kadar 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI