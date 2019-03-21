Osman Örek anılacak

Merhum Başbakan Osman Örek, 20. ölüm yıldönümünde anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden verilen bilgiye göre, Örek’i anma töreni 24 Mart Pazar saat 11.00’de Lefkoşa Devlet Mezarlığındaki kabri başında yer alacak.

Törende, Cumhurbaşkanı kabre çelenk sunacak, ardından Merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi kabre çelenk sunacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Törende, Merhum Başbakan Osman Örek’in kızı Yeşim Örek ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma da yapacak.