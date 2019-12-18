Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılarvedün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, olguları aktardı. Polis, zanlılar Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla’nın Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis, 14 Aralık 2019 tarihinde narkotik ekibinin aldığı ihbar üzerine zanlı Osed Alkhatib’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, ayni gün saat 17.30’da zanlı Osed Alkhatib’in Hamitköy’deki ikametgâhına gidildiğini ve apartmanın önünde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, sağ ön cebinde 5 ayrı foil kâğıda sarılı toplam 4 gram 736 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ve içinde uyuşturucu madde olan tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Alkhatib’in 17.40 -18.10 saatleri arasında bir polis ekibi tarafından evinde mahkeme emriyle yapılan aramada salon kısmında metal tepsi içerisinde 458 miligram ve beyaz renk poşet içerisinde 89 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Osed Alkhatib’in gönüllü ifade verip, konu maddeleri ayni gün zanlı Safian Fatahalla’dan 550 TL karşılığında 5 gram ağırlığında aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı Osed Alkhatib’in gösterimiyle zanlı Safian Fatahalla’nın tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada pantolonunun ön cebinde foil kâğıda sarılı 500 miligram, kot ceketinin cebinde ise 14 ayrı foil kâğıda sarılı yaklaşık 16 gram 840 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Osed Alkhatib’in uyuşturucu etkisi altında kaza yapmaktan, mahkeme emrine riayetsizlikten, kavga ve rahatsızlıktan askıda davaları olduğunu, zanlı Safian Fatahalla’nın soygun, mahkeme emrine riayetsizlikten, kavga ve rahatsızlıktan askıda davaları olduğunu söyleyerek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.