banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110575
ALTIN
280.918
DOLAR
5.9166
STERLİN
7.7427
EURO
6.5790
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
İşyerinin parasını çaldı
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Yurt odasında uyuşturucu
YURT ODASINDA UYUŞTURUCU
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla tutuklu yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları yeniden mahkemedeydi

Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla tutuklu yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları yeniden mahkemedeydi

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:24
Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber)

banner317
Lefkoşa'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, olguları aktardı. Polis, zanlılar Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla’nın Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis, 14 Aralık 2019 tarihinde narkotik ekibinin aldığı ihbar üzerine zanlı Osed Alkhatib’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, ayni gün saat 17.30’da zanlı Osed Alkhatib’in Hamitköy’deki ikametgâhına gidildiğini ve apartmanın önünde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, sağ ön cebinde 5 ayrı foil kâğıda sarılı toplam 4 gram 736 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ve içinde uyuşturucu madde olan tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Alkhatib’in 17.40 -18.10 saatleri arasında bir polis ekibi tarafından evinde mahkeme emriyle yapılan aramada salon kısmında metal tepsi içerisinde 458 miligram ve beyaz renk poşet içerisinde 89 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Osed Alkhatib’in gönüllü ifade verip, konu maddeleri ayni gün zanlı Safian Fatahalla’dan 550 TL karşılığında 5 gram ağırlığında aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı Osed Alkhatib’in gösterimiyle zanlı Safian Fatahalla’nın tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada pantolonunun ön cebinde foil kâğıda sarılı 500 miligram, kot ceketinin cebinde ise 14 ayrı foil kâğıda sarılı yaklaşık 16 gram 840 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Osed Alkhatib’in uyuşturucu etkisi altında kaza yapmaktan, mahkeme emrine riayetsizlikten, kavga ve rahatsızlıktan askıda davaları olduğunu, zanlı Safian Fatahalla’nın soygun, mahkeme emrine riayetsizlikten, kavga ve rahatsızlıktan askıda davaları olduğunu söyleyerek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Osed AlkhatibSafian Fatahalla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de başlayan “II. Lefke Kent Sempozyumu”nun ilk günü yoğun katılım ile gerçekleşti
LAÜ’de başlayan “II. Lefke Kent Sempozyumu”nun ilk günü yoğun katılım ile gerçekleşti
Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ile görüştü
Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ile görüştü
Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na devrediliyor
Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na devrediliyor
Şener Levent ve Ali Osman Tabak yine istinafa çıktı
Şener Levent ve Ali Osman Tabak yine istinafa çıktı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Değirmenlik Belediyesi, Meriç’te Banket Genişletme Çalışması Başlattı
Değirmenlik Belediyesi, Meriç’te Banket Genişletme Çalışması Başlattı
Veteriner Dairesi müdürü görevden alındı
Veteriner Dairesi müdürü görevden alındı
İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor
Çağatay: “Rum tarafıyla dengeyi sağlamak çatışma ortamından uzaklaştırır”
Çağatay: “Rum tarafıyla dengeyi sağlamak çatışma ortamından uzaklaştırır”
TDP Genel Başkanı Özyiğit, BRT heyetini kabul etti
TDP Genel Başkanı Özyiğit, BRT heyetini kabul etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim