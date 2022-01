Oşan Gurup, Chain Parts Ltd., Ecopaint Ticaret Ltd. ve Oşan Ltd. şirketlerinin yeni yıl yemeği coşkuyla kutlandı

OŞAN GURUP, CHAİN PARTS LTD., ECOPAİNT TİCARET LTD. VE OŞAN LTD. ŞİRKETLERİNİN YENİ YIL YEMEĞİ COŞKUYLA KUTLANDI.

Chain Parts İnşaat Şirketinin iş birliği içerisinde bulunduğu taşeronlar, Permolit Boya, ZNR Yapı Kimysalları, Fullboard Alçı ve Alçıpanlar, Mobihel Oto Boyaları ve yan ürünleri gibi birçok markanın KKTC Ana Distrübütörlüğünü yapan Ecopaint Ticaret Ltd.’in bayilerinin ve Oşan Ltd.’in işbirliği içerisinde olduğu firmaların ve çalışan personelin katıldığı gece Sn. Osman Şan, Sn. Alişan Şan ve Sn. Ömer Şan'ın ev sahipliğinde, Başbakan Sn. Faiz Sucuoğlu ve eşininde katılımı ile Le Chetau Romance’da coşkuyla kutlandı.

Açılış konuşması Genel Koordinatör Sn. Şakir Özalp tarafından yapıldı.

Şakir Özalp konuşmasında öncelikle katılımcıların pandemi kriterlerine uygun olarak programa katıldıkları için teşekkür etti.

OŞAN grubun her geçen gün büyüyen şirketler topluluğu olduğunu ve bunun Şan ailesinin vizyonu ile bayi ve iş ortaklarının katkılarının sonucu olduğunu vurguladı.Bu başarının altında imzası olan Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Şan'ın ve Ömer Şan'ın başarılarını bir kere daha vurgulayan Şakir Özalp,Alişan Şan'ın iş hayatındaki başarılarını, meclis yoluyla KKTC halkına da ulaştırılmasını istedikleri için Alişan Şan'ın millet vekili adayı olmasını istediklerini belirtti.Konuşmasının son bölümünde ise Alişan Şan ve Ömer Şan'ı konuşma yapmak üzere sahneye davet ederek, Alişan Şan'ın milletvekili adayı olmaya nasıl karar verdiğini anlatmasını istedi.

OŞAN GURUP Yönetim kurulu Üyesi Sn. Ömer Şan yaptığı konuşmada;

OŞAN GURUP bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin her geçen gün büyüme kat ettiğini, bununla birlikte grubun yeni yıl kutlamalarının pandemi koşullarından dolayı ikiye bölündüğünü ve 15 Ocak 2021 tarihinde Sigorta Bölümünün ve iş ortaklarının ve yeni yatırımlarımızdan MayPay Elektronik Para Hizmetleri şirketinin de personeli ve iş ortakları katılımı ile kutlanacağını belirterek, yemeğe katılan tüm iş ortakları ve çalışan personel'e katılımlarından duyduğunu memnuniyeti belirterek teşekkürlerini sundu.

OŞAN GURUP Yönetim Kurulu Başkanı ve UBP Lefkoşa Milletvekili adayı Sn. Alişan Şan şu sözlerle devam etti ;

Eğitim hayatı boyunca hem okuyup hem çalıştıklarını, esnaf olarak başladıkları iş hayatında çok büyük zorluklarla karşılaştıklarını, bu zorluk ve sıkıntılara rağmen çalışarak herşeyin başarılabileceğini ancak bizlerin yaşamış olduğu sıkıntıların gelecek nesillere miras bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak edindikleri tecrübeleri, yaşanmışlıklarını ve iş hayatının getirdiği pratik çözüm üretme kabiliyetini KKTC’nin ve halkımızın da faydasına kullanabilmek ve doğup büyüdüğü bu topraklara parlamentoda da katkı koyabilmek adına bu yola çıktığını belirtti. Bu yola çıkarken gerek ailesinin, gerek personelin ve gerekse de halkın kendisini cesaretlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Alişan Şan düzenledikleri geceye katılan tüm iş ortakları ve personele ayrıca teşekkür etti.

Ülkemizi güvenli limanlara çıkarabilecek tek partinin Sn. Faiz Sucuoğlu önderliğindeki Ulusal Birlik Partisi olduğunu belirterek Başbakan Sn. Faiz Sucuoğlu’nu konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ederek sözlerini noktaladı.



Başbakan Sn Faiz Sucuoğlu konuşmasın da şunların üzerinde durdu;

Güçlü bir KKTC’nin ancak güçlü bir iktidarla gelebileceğini, güçlü iktidarın sırrının ise Ulusal Birlik Partisinin’nin tek başına iktidarı olduğundan bahsetti. Uzun yıllardır görülmemiş bir kriz döneminden geçildiğini gerek pandemi gerekse ekonomik koşulların, 1974’ten sonraki dönemde en zor şartları oluşturduğunu, buna rağmen hükümetin yapmış olduğu icraatlarla yaraların sarılmaya başlandığını ve ilerde yapmayı planladıkları projeleri anlattı. Ana vatan Türkiye’nin de KKTC halkına her zaman desteğini esirgemediğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Sn. Sucuoğlu konuşmasında Ulusal Birlik Partisi’nin yeni bir vizyonla yeni dönemde halkın sorunlarına daha iyi çözümler getirebilecek en güçlü kadrolara sahip olduğunu ve Ulusal Birlik Partisi'nin yeni dönemde iktidara gelerek ülkemize daha iyi hizmetler vereceklerini vurguladı.