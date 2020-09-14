Oruç Reis geri döndü

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun Antalya'nın Kaş ilçesinin güneyindeki Meis Adası'nı ziyaret ettiği saatlerde, Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kaş'tan açıklamalarda bulundu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis'in Antalya'ya gelişinin "geri adım anlamına gelmediğini, planlı gidiş gelişler" olduğunu söyledi.

Bölgede Yunanistan ile son yılların en büyük krizine neden olan araştırma görevi, daha önce üç kez uzatılmıştı.

1 Eylül'de ilan edilen son Navtex'in süresi 12 Eylül Cumartesi günü doldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da, Oruç Reis'in dönüşünün ardından Twitter hesabından "Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir" açıklaması yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 10 Ağustos'ta Akdeniz'de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometrelik sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir. Oruç Reis, çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi, her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan; Türkiye, Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Yavuz Sondaj Gemisi halen Selçuklu-1 kuyusunda, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmektedir."

Sakelaropulu: Doğru yönde bir adım

KAYNAK,REUTERS Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropu Meis'ten açıklamalarda bulundu

Meis'in Yunanistan'a katılması nedeniyle düzenlenen törenlere katılan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Navtex'i yenilememesi doğru yönde bir adımdır. Hepimizin arzusu normale ve sakinliğe geri dönmek olmalıdır" diye konuştu.

"Türkiye'nin provokatif tavırları Ege'de ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye yükseltti" diyen Sakelaropul sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede istikrarsızlık tehlikesini artıran bu gerilim sadece Yunanistan tarafından değil, AB ve NATO tarafından da hissedildi. Ülkemiz diplomasi ve diyaloğu destekliyor. Müttefiklerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Tehditleri ve şantajları kabul etmiyoruz."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de, Oruç Reis'in geri dönüşünün olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Selanik kentinde düzenlenen yıllık basın toplantısında soruları yanıtlayan Miçotakis, "Doğu Akdeniz'deki gerginliği düşürecek bu adımın anlık olmayacağını umut ediyorum. Bu olumlu işaretler devam ettikçe Türkiye ile istikşafi görüşmeleri başlatmaya hazırız" dedi.

Miçotakis sözlerine şöyle devam etti:

"Diyalogtan kaçınmamamız lazım; aramızdaki bu gerginliği arkamızda bırakıp Türkiye ile aramızdaki deniz yetki alanlarını belirleyecek iyi niyetli bir diyalog sürecini başlatmayı arzu ediyorum. Böyle olumlu bir gelişme yalnız Türk-Yunan ilişkilerini değil; Türkiye-AB ilişkilerini de olumlu yönde etkileyecektir."

Miçotakis bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmeye de hazır olduğunu söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında resmen ilan edilmiş deniz yetki alanı anlaşması olmadığını kaydeden Miçotakis, "Deniz yetki alanları tek taraflı ilan edilemez, ikili anlaşmalarla belirlenir. Biz Türkiye ile böyle bir anlaşma yapmak istiyoruz. Anlaşamazsak Lahey'e (Uluslararası Ceza Mahkemesi) gidelim diyoruz" dedi.

Akar: Görüşmekten çekinmeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan Meis Adası'nın hemen karşısındaki Kaş'tan açıklamalarda bulundu.

KAYNAK,GETTY IMAGES Fotoğraf altı yazısı, Savunma Bakanı Hulusi Akar Meis'in karşısındaki Kaş'tan açıklamalarda bulundu

Bakan Akar, diyalog ve siyasi çözümden yana olduklarını söyleyerek, "Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde, bu isteklere karşılık verildiği takdirde barıştan yanayız" mesajını verdi.

AA'ya konuşan Akar, Yunanistan ile NATO nezdinde yapıldığı söylenen görüşmeler için ise "Dördüncü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırız, buyursunlar gelsinler. Haklıyız, görüşmekten çekinmeyiz." dedi.

Akar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u da, Yunanistan ile silah anlaşması yapmak amacıyla "kışkırtmakla" suçladı.

Akar röportajında, "Oruç Reis 2004 yılından beri BM'ye deklare ettiğimiz kıta sahanlığı sınırları içinde faaliyet gösteriyor. Burada bizim geçmişte Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz de uzun süreli çalışma yaptı. Yeni bir şey yapmıyoruz. Hakkımızı, hukukumuzu onlara anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Yunanistan, ana karalar gibi adaların da kıta sahanlık ve MEB hakkına sahip olduğu görüşünde. Meis (Kastelorizo) adası, Kaş ilçesinin 2,1 km. uzağında yer alıyor.

NATO nezdinde müzakereler başladı

NATO'dan bu ay başında yapılan açıklamada, iki ülkenin, donanmalarının bir kaza yaşamaması için teknik görüşmeler yapmak konusunda anlaştıkları kaydedilmişti.

Atina reddetse de Türk Savunma Bakanlığı iki ülkenin askeri yetkililerinin, Perşembe günü Brüksel'deki NATO karargahında ilk etap görüşmeler için bir araya geldiğini duyurdu.

AA'ya verdiği röportajda bu toplantıyı doğrulayan Bakan Akar, "Yunan komşularımızın bazı ön koşulları var. Böyle bir şey olamaz. İlk aşamadan ön koşul ilan edilirse bu çözümsüzlük demektir. Bu da kimsenin lehine olamaz" dedi.

Türkiye müzakereler için ön koşul öne sürmezken, Yunanistan konuşmaların başlaması için Ankara'nın "tehditlerinin" sona ermesi gerektiğini savunuyordu.

Fransa'nın başını çektiği Avrupa Birliği'ne bağlı yedi ülke, Korsika Adası'nda bir araya gelerek, Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye'ye karşı yaptırımları destekleyebileceklerini açıklamışlardı.