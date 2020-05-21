Lefkoşa, 21 Mayıs 20 : Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına yardım konseri düzenleniyor.

Dernek başkanı Günay Kibrit’in verdiği bilgiye göre, konser bu akşam saat 21.00’de Kıbrıs OnAir facebook sayfasından canlı gerçekleştirilecek.

Kibrit, sanatçıların canlı performansla katılacağı etkinlikte konuşmacıların da yer alacağını belirterek, kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların yayına canlı bağlanıp desteklerini yapabileceklerini kaydetti.

Yardım konserinin organizasyonunda emeği geçen herkese ve sanatçılara teşekkür eden Kibrit, “Halkımızı bu konseri izlemeye ve imkanları dahilinde destek olmaya bekliyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği hakkında da bilgi payşalan Kibrit, derneğin 1982 yılında kurulduğunu ve 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “Hayır Kurumu” olarak ilan edildiğini kaydetti.



Derneğin 730 üyesi ile KKTC'de engelli dernekleri arasında en çok üyeyi barındıran sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Kibrit, şöyle devam etti:“Dernek bünyesinde barındırdığı fizik tedavi ünitesi, ortez-protez ünitesi, dil ve konuşma bozuklukları ünitesi, mesleki eğitim ünitesi, ileri yaşlardaki kemik hastalıklarına yönelik fizyoterapist eşliğinde spor aktiviteleri, engellilere yönelik ücretsiz ulaşım ağı ve 10 profesyonel çalışanı ile KTOÖD ayni zamanda bir sağlık merkezi ünvanını da taşımaktadır. İçerisinden geçmekte olduğumuz bu zor zamanlarda Covid-19 nedeni ile derneğimiz de tüm işletmeler gibi 14 Mart tarihinden beridir kapalı bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan bir çok engelli arkadaşımızın tedavileri de aksamış ve geri kalmıştır. Haziran ayı itibarı ile dernek olarak bu hizmetlerimize devam etmeyi planlarken bu süreçte tedavileri yarım kalan, aksayan veya yeni tedaviye başlayacak olan engellilerimize destek olunması için pandemi süresince evde kal konserleri ile gündem oluşturup, halkımıza moral aşılayan Kıbrıs OnAir direktörü Sevgili Engin Bulut ile bir yardım konseri gerçekleştirmeyi kararlaştırdık. Konserimiz bu akşam saat 21.00’de facebook üzerinde Kıbrıs OnAir sayfasından canlı olarak gerçekleştirilecektir. Çok değerli sanatçılarımızın canlı performansla katılacağı etkinlikte konuşmacılarımız ve bu kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız da yayına canlı bağlanıp desteklerini yapabilecektir. Bu yardım konserinin organizasyonunda emeği geçen herkese, sanatçılarımıza yürekten teşekkürler. Tüm halkımızı bu konseri izlemeye ve imkanları dahilinde destek olmaya bekliyoruz.”“Sevgi Her Engeli Aşar” diyen Kibrit, yardım konserinde Ezgi Özcan, Soner Tursoy Babutsa, Soyhan Bilgeer, Eda Girgin ve Gizem Akbil’in yer alacağını kaydetti.(EMR/FEZ)