Ortopedik Özürlüler Derneği’nden 5 belediyeyle birlikte “Hayata Aktif Katılım Projesi”

“HAYATA AKTİF KATILIM” ÇALIŞMASI, BEDENSEL ENGELLİ BİREYLERİN ERİŞİMİNE İMKAN SAĞLANABİLECEK ALANLAR YARATMAYI AMAÇLIYOR

Ortopedik Özürlüler Derneği, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler haftası etkinlikleri çerçevesinde, Geçitkale, Tatlısu, Yeniboğaziçi, Mehmetçik ve Akdoğan Belediyelerinin gönüllü olarak yer alacağı Hayata Aktif Katılım (HAK) projesini tanıttı.

HAK projesi, Ortopedik Özürlüler Derneği binasında, 5 gönüllü Belediyenin Başkanlarının da katıldığı bir basın toplantısıyla tanıtıldı.

KİPRİT

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kiprit, derneğin gerçekleştireceği “Hayata Aktif Katılım” çalışması ile ilk etapta belirlenen 5 belediyeye ait sınırlar içinde yaşayan bedensel engellilerin erişimine imkan tanıyacak, engelli standartlarına uygun, erişebilir alanlar oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kiprit, “Bu çalışma içerisinde gönüllü olarak yer alan Geçitkale, Tatlısu, Yenibağaziçi, Mehmetçik ve Akdoğan Belediyeleri ilk etapta bu erişilebilir alanların oluşturulacağı bölgelerdir. Engellilerimizin topluma tam anlamı ile bütünleşmiş bir şekilde, hayata aktif katılması, sosyalleşmesi ile hizmetlere ve kamuya açık alanlara erişebilmesine olanak sağlanması bu çalışma ile hedeflenmektedir. Çalışmada yer alan belediyelerin, bu erişebilir alanların oluşturulması için ihtiyaç duyacağı her türlü eğitim ve teknik bilginin bu çalışma kapsamında ve sonrasında derneğimiz tarafından sağlanması planlanmaktadır” dedi.

Günay Kiprit, yapılacak çalışma kapsamında, dernekten ve 5 belediyeden temsilcilerin Türkiye’de bu konuda iyi örnekleri olan Mersin ve Tarsus Belediyelerini ziyaret ederek, alınacak bilgilerin tüm belediyelerin davet edileceği bir seminer gerçekleştirileceğini de kaydederek, bu seminerle birlikte bu çalışmaya diğer belediyelerin de dahil edileceğini anlattı.

ORCAN

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu Belediyesi’nin bu anlamda çok büyük bir yol kat ettiğini söyleyerek, kamusal alanların tamamına yakınında tüm engelli bireylerin erişebilirliğinin sağlandığını kaydetti.

ZURNACILAR

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, yapılacak bu çalışma ile daha kaliteli ve daha uzmanca hazırlanacak ortamlarla engelli bireylerin erişilebilirliğinin sağlanacağına vurgu yaptı.

LATİF

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, böyle bir çalışmaya ilk kez katıldıklarını ancak, bölgelerinde engelli bireylerin rahat etmesi adına çalışmalarının bulunduğunu anlatarak, bu çalışma ile daha bilimsel veriler ışığında erişebilirlik ortamlarının hazırlanacağını belirtti.

SARIÇİZMELİ

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de, böyle bir çalışmanın belediyelerle birlikte yapılacak olmasının ülke geneline katkı sağlayacağını söyleyerek, “Erişim eksikliği ülkede sadece kamusal alanlarda değildir. Kamusal alanların dışında kalan alanlara erişimde de ciddi sıkıntılar var” dedi.

ÖZTAŞ

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise, bu konuda ülkenin çağdışı kaldığını ifade ederek, bu projeyle ülke genelinde bedensel engelli bireylerin erişebilirliğinin daha çok sağlanacağına inandığını belirtti.

DERNEK ASANSÖRLÜ BİR ARACINI GEÇİTKALE BELEDİYESİ’NİN KULLANIMINA VERDİ

Konuşmaların ardından, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kiprit, Geçitkale Belediyesi’ni ziyaretleri sırasında, bölgede bedensel engelli bireylerin taşınması için gerekli aracın eksik olduğunu tespit ettiklerini, bu amaçla derneğe ait olan iki asansörlü araçtan birini Geçitkale Belediyesi’nin kullanımına verdiklerini ifade etti.

Dernek Başkanı Günay Kiprit ile Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş arasında bu konuda protokol imzalandı.

Kiprit, “Geçitkale Belediyesi ile imzaladığımız bu protokolle, o bölgede yaşayan engelli bireylerin taşınması için gerekli aracı sağlamış olduk” dedi.