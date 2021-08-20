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Ortopedik Özürlüler Derneği: “üyeler için elzem olan tıbbi malzemelerin tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor”

“BU KESİNLİKLE KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR”

20 Ağustos 2021 Cuma 15:15
Ortopedik Özürlüler Derneği: “üyeler için elzem olan tıbbi malzemelerin tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor”

“BU KESİNLİKLE KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD), derneğin özellikle parapleji hastası üyelerine ulaştırmakta olduğu, elzem tıbbi malzemelerin tedarikinde İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin “mali sıkıntı” gerekçesiyle gerekli ihaleleri sonuçlandırmaması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını bildirerek bunun “kabul edilebilir” bir durum olmadığını belirtti.

Dernek, bu malzemelerin tedarikinde yaşanan sıkıntıdan dolayı üyelerin “çok ciddi mağduriyet” yaşadıklarını ifade ederek, malzemelerin tedariki için gerekli ihalenin “en kısa zamanda” sonuçlandırılması ve bu malzemelerin üyelere ulaştırılması talebinde bulundu. Dernek, üyelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli olması halinde “farklı yollarda mücadele” edeceklerini de söyledi. 

“İLAÇ ECZACILIK DAİRESİ’NE MALZEMELERİ ŞUBAT’TA BİLDİRMİŞ OLMAMIZA RAĞMEN BUGÜN OLDU HENÜZ İHALE SONUÇLANDIRILMADI”

Dernek Başkanı Günay Kibrit yaptığı yazılı açıklamada, “İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin her yıl ihaleyle aldığı tıbbi malzemeleri (sonda, idrar torbası, kondom vb.) Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği aracılığıyla özellikle parapleji hastası üyelerimize de ulaştırmaktayız. Üyelerimizin, gündelik yaşamlarına devam ettirebilmeleri için bu malzemeleri zorunlu olarak kullanmaları gerekmektedir” dedi.

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Her yıl dernek üyelerinin kullandığı malzemelerin ölçüsünü ve miktarını ilgili daireye ileterek ihalede o malzemelerin alınmasını talep ettiklerini kaydeden Kibrit, geçen yıl çıkılan ihalede talep ettikleri tıbbi malzemelerin salgın nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı üçte bir oranındaki miktarının alındığını ve üyelerine bu eksik miktarların teslim edildiğini anlattı.

Bu yıl da aynı prosedürle şubat ayında derneğin talep ettiği malzemelerin miktarlarını İlaç Eczacılık Dairesi’ne bildirdiklerini ifade eden Kibrit, ihtiyaç duyulan malzemelerin ancak beşte birinin alınabileceği duyumu aldıklarını, bunun kesinlikle kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

“MALZEMELERİ KULLANMAK ZORUNDA OLAN ÜYELERİMİZ GÜNLÜK YAŞAMLARINI İDAME ETTİREMİYORLAR”

Kibrit, şunları kaydetti:

“Bu malzemeleri kullanmak zorunda olan üyelerimiz, malzeme eksiklikleri nedeniyle evlerinde kapalı kalmak zorunda kalıyorlar. Çalışan üyelerimiz işlerine devam edemiyor, gündelik yaşamlarını idame ettiremiyorlar. Bu tip malzemeler her hangi bir eczane de de satılmadığı için üyelerimiz çok ciddi bir şekilde mağduriyet yaşamaktadırlar.”

Dernek olarak, ilgili ihalenin talep ettiğimiz miktarlarda herhangi bir azaltma olmaksızın en kısa zamanda sonuçlandırılmasını ve bu malzemelerin üyelerimize ulaştırılmasını talep etmekteyiz. Bu mevcut durumun devamı kesinlikle kabul edilemezdir. İnsanca yaşamak adına üyelerimizin yaşamış olduğu bu mağduriyetin giderilmesi için gerekiyorsa farklı yollarla da mücadelemiz devam edecektir.”

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Son Güncelleme: 20.08.2021 15:23
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