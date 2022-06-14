Ortaokul ve liselerde bugün karne sevinci yaşandı

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, BEAL’de öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

İlkokul öğrencileri ise 20 Haziran Pazartesi günü karne ve tamamlama belgelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı bugün yaklaşık 26 bin öğrenciye karne dağıtılmasıyla sona erdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni (BEAL) ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet eden ve notları hakkında bilgi alan Çavuşoğlu’na Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun eşlik etti.

- Çavuşoğlu: “Hayatta sadece akademik başarı yetersizdir. Akademik başarının yanında sağlık ve mutluluk olmazsa olmazdır”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulda yaptığı konuşmada, öğrencilerle sohbetinde not ortalamasının yüksek olduğunu fark ettiğine işaret ederek, öğrencileri kutladı ve başarılar diledi.

Pandemi dolayısıyla çok zorlu bir süreçten geçildiğini ve bu dönemde öğrencilere eğitim vermeye devam edilmesi için büyük çabalar harcandığını söyleyen Çavuşoğlu, mücadeleleri için öğretmenleri de alkışladı.

Çavuşoğlu, hayatın bir süreç olduğunu, bu süreçte akademik başarının yetersiz olduğunu, akademik başarının yanında mutlaka sağlık ve mutluluğun da olması gerektiğini hatırlattı.

Öğrencilere, yaz tatillerini bir hobi edinerek ya da mevcut hobilerini geliştirerek geçirmelerini tavsiye eden Çavuşoğlu, birçok dünya üniversitesinin, başvuran öğrencinin akademik başarısı ne olursa olsun, sosyal faaliyeti yoksa o öğrenciyi kabul etmediğine işaret etti.

Güzel bir tatil dileyen Çavuşoğlu, yerleştirme sınavlarına girecek 12’nci sınıf öğrencilerinee başarı diledi.

- İnanıroğlu: “Notlarınız ne olursa olsun, hepiniz bizim için ayrı bir değersiniz”

BEAL Okul Müdürü Yusuf İnanıroğlu ise, karne sevincini kendileriyle paylaşan Milli Eğitim Bakanına teşekkür ederek, pandemi nedeniyle büyük zorluklarla başlatılan eğitim yılının tüm tarafların gayretiyle tamamlanmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İnanıroğlu, bu yıl 50’den fazla sosyal etkinlik düzenlemiş olduklarını ve pandemi döneminde kaybedilen sosyal etkileşimin ardından, dolu dolu bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Karnelerin, okul derslerinde durumu ortaya koyan belgeler olduğunu ve buradaki notların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen İnanıroğlu, bunu yaparken öğrencilerin asla kendilerine olan güvenini yitirmemeleri, her zaman daha iyisini yapmak için çabalamaları nasihatini verdi. İnanıroğlu, “Notlarınız ne olursa olsun, hepiniz bizim için ayrı bir değersiniz” dedi.

Son olarak yaz tatili boyunca, dinlenirken aynı zamanda hedefler koyulmasının, kişisel gelişimi destekleyen faaliyetlerde bulunulmasının önemine dikkat çeken İnanıroğlu, gayretlerinden dolayı tüm öğretmenlere ve desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı ve Bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

- 2022 – 2023 Öğretim Yılı ise 12 Eylül’de başlayacak

Bütünleme sınavları yarın, perşembe, cuma ve pazartesi günleri yapılacak.

4 gün sürecek bütünleme sınavlarının ardından, 22-27 Haziran tarihlerinde ortaokullarda, 27-30 Haziran tarihlerinde liselerde diploma törenleri olacak. Öğrenci kayıt işlemleri de 27-30 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2022 – 2023 Öğretim Yılı ise 12 Eylül’de başlayacak.

- İlkokullarda karne günü 20 Haziran

İlkokul öğrencileri ise 20 Haziran Pazartesi günü karne ve tamamlama belgelerini alarak yaz tatiline başlayacak. İlkokullarda 2022 – 2023 Öğretim Yılı okul kayıtları, 13-17 Haziran ve 5-7 Eylül tarihlerinde olacak.

- BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme sınavları 25 Haziran’da

23-27 Haziran tarihlerinde meslek liseleri 9. sınıflarına başvurular alınacak, 28 Haziran’da meslek liselerinin yerleştirme sonuçları açıklanacak ve 29-30 Haziran tarihlerinde meslek liseleri 9. sınıflarının kayıt işlemleri yapılacak. 2-6 Eylül tarihleri arasında ise genel liselerin ve meslek liselerinin kayıtları tamamlanacak.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme sınavları ise 25 Haziran Cumartesi günü olacak.