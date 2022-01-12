Ortaokul ve Lise öğrencilerinin masal derlemeleri kitaplaştırıyor

Kültür Dairesi’nin çocuklara armağan etmek amacıyla anlatıldığı şekliyle, Kıbrıs ağzıyla yayımladığı Gallotta isimli masal kitabı, Cuma gününden itibaren Kültür Dairesi ve devlet kütüphanelerinden ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Meselleri Derlemeler IV başlığı altında yayımlanan Gallotta isimli masal kitabı, Karikatürist Utku Karsu’nun çizimleriyle hayat buldu.

AKPOLAT

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat kitabın sunuş yazısında, kültüre ve toplumsal değerlere sahip çıkmanın önemini vurgu yaptı.

Başarı ve mansiyon ödülü alan 12 derlemenin Kültür Dairesi tarafından sırasıyla kitaplaştırılacağını hatırlatan Akpolat, masalları araştıran öğrencileri kutladı, onlara masalları aktaran büyüklere sevgi ve saygılarını sundu.

ÖDÜLLER



Açıklama göre, ortaokul kategorisinde başarı ödülleri “Gallotta”-Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan Belgin Ellidört, “Neydik Nolduk Nolacayık”- Yakın Doğu Koleji’nden Ferihan İnce ve “Yılancık”-Çanakkale Ortaokulu’ndan Serap Dalkıran’a verildi.Ortaokul mansiyon kategorisinde “Gallotta”- Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Nedret Tümkan, “Aslan Ali”- Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan Safiye Zümer Mansuroğlu ve “Sihirli Tencere”- Doğa Koleji’nden Tilal Sor ödüle layık görüldü.Lise kategorisinde başarı ödülü “Kralın Gızı”-Erenköy Lisesi’nden Gülten Balık, “Gunduro Tilki”-Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Meryem Aslan ve “Eyilik”-Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Tuğber Güneyli’ye verildi.Lise kategorisinde “Kelebek”-Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nden Mehmet Özüorçun, “Deniz Gızı”- Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Helin Yayan ve “İncir Ağacı” Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nden Turan Baki” mansiyon ödülüne layık görüldü.



