Ortalama hava sıcaklıklarının hızla artması orman yangın riskini de artırıyor

Tüm Dünyayı etkisi altına alan bir iklim krizi yaşadığımıza dikkat çeken Doğan, insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortalama hava sıcaklıklarının hızla artığını ve bu durumun da orman yangınlarının yaşanma riskini beraberinde getirdiğini hatırlattı.

Doç. Dr. Doğan açıklamasında, “Son 140 yılın verilerine bakıldığında dünya yüzeyinde gözlemlenen sıcaklık anomalisi artış gösterme eğilimindedir” ifadesini kullandı.

Doğal olarak veya insan eliyle gerçekleşebilen yangınların sera gazlarının salınımı ve ekosistemin dengesinin bozulması gibi bir dizi olayları tetiklediği bilgisini paylaşan Doğan, “Bu durum insanlığı tekrar çevresel felaketlerin ve değişimin yaşanma döngüsü içerisine sokmaktadır” dedi.

Doç. Dr. Doğan, Türkiye’de hala etkisini gösteren ve söndürülemeyen yangınlar olduğunu ayrıca KKTC’de de Lapta, Karşıyaka, Mallıdağ bölgelerinde gerçekleşen yangınları anımsatarak, yangını önleme ve yangına müdahale konularında birçok eksikleri bulunduğuna dikkat çekti.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin yayınlamış olduğu yangın haritaları konusunda da açıklamada bulunan Doğan, “Bu haritalar bizlere dünyada yaşanan yangınların boyutlarını ve içerisinden geçmiş olduğumuz değişimin ne denli büyük olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Doğan, ülkede Ağustos ayı süresince de yüksek sıcaklıkların devam etmesinin beklendiğini dile getirerek, “Ülkemizde Orman Dairesi’nden yapılan önlemlere tüm halkımızı uymaya davet ediyorum. Ayrıca kaybedilen orman alanlarının tekrar oluşturulması kampanyalarının ülkemizde de örnek alınmasını temenni ederim” dedi.