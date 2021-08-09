banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
105'i yerel 128 pozitif vaka
105'i yerel 128 pozitif vaka
126'sı yerel 156 pozitif vaka
126'sı yerel 156 pozitif vaka
Olmuyor işte!
Olmuyor işte!
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
banner376

Ortalama hava sıcaklıklarının hızla artması orman yangın riskini de artırıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şifa Doğan, ülkede artan orman yangınları konusunda uyarılarda bulundu.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:45
Ortalama hava sıcaklıklarının hızla artması orman yangın riskini de artırıyor

Tüm Dünyayı etkisi altına alan bir iklim krizi yaşadığımıza dikkat çeken Doğan, insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortalama hava sıcaklıklarının hızla artığını ve bu durumun da orman yangınlarının yaşanma riskini beraberinde getirdiğini hatırlattı.  

Doç. Dr. Doğan açıklamasında, “Son 140 yılın verilerine bakıldığında dünya yüzeyinde gözlemlenen sıcaklık anomalisi artış gösterme eğilimindedir” ifadesini kullandı.

Doğal olarak veya insan eliyle gerçekleşebilen yangınların sera gazlarının salınımı ve ekosistemin dengesinin bozulması gibi bir dizi olayları tetiklediği bilgisini paylaşan Doğan, “Bu durum insanlığı tekrar çevresel felaketlerin ve değişimin yaşanma döngüsü içerisine sokmaktadır” dedi.

Doç. Dr. Doğan, Türkiye’de hala etkisini gösteren ve söndürülemeyen yangınlar olduğunu ayrıca KKTC’de de Lapta, Karşıyaka, Mallıdağ bölgelerinde gerçekleşen yangınları anımsatarak, yangını önleme ve yangına müdahale konularında birçok eksikleri bulunduğuna dikkat çekti.  

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin yayınlamış olduğu yangın haritaları konusunda da açıklamada bulunan Doğan, “Bu haritalar bizlere dünyada yaşanan yangınların boyutlarını ve içerisinden geçmiş olduğumuz değişimin ne denli büyük olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Doğan, ülkede Ağustos ayı süresince de yüksek sıcaklıkların devam etmesinin beklendiğini dile getirerek, “Ülkemizde Orman Dairesi’nden yapılan önlemlere tüm halkımızı uymaya davet ediyorum. Ayrıca kaybedilen orman alanlarının tekrar oluşturulması kampanyalarının ülkemizde de örnek alınmasını temenni ederim” dedi.    

banner360
Anahtar Kelimeler:
Orman Yangınlarışifa Doğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’den EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’a dava
Türkiye’den EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’a dava
Anti işgal etkinliğinde Anastasiadis'e büyük öfke ve suçlama!
Anti işgal etkinliğinde Anastasiadis'e büyük öfke ve suçlama!
HP’den Sanayi Odası’na ziyaret...
HP’den Sanayi Odası’na ziyaret...
Ombudsman Dizdarlı aşılama konusunu değerlendirdi
Ombudsman Dizdarlı aşılama konusunu değerlendirdi
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Esentepe’de “Haydi sahile inelim” etkinliği yapıldı
Esentepe’de “Haydi sahile inelim” etkinliği yapıldı
Creditwest Bank’tan Türkiye’deki afetzedelere bağış
Creditwest Bank’tan Türkiye’deki afetzedelere bağış
Şans Güzelyurt’a güldü!
Şans Güzelyurt’a güldü!
Yeni yapılan Haspolat – Hamitköy çemberinde kaza!
Yeni yapılan Haspolat – Hamitköy çemberinde kaza!
Hava durumu
Hava durumu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim