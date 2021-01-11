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Ortaköy bölgesinde trafik yönlendirmeleri güncellendi

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 105.5 Milyon TL’lik AB finansmanı ile yapılan Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:30
Ortaköy bölgesinde trafik yönlendirmeleri güncellendi
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Ortaköy bölgesinde başlayan ve 4 günlük kısmı tamamlanan, toplamda 40 gün sürecek kazı çalışmalarında yeni haftada takip edilecek yol güzergahları yenilenerek paylaşıldı.

LTB’den yapılan açıklamada 11 Ocak Pazar -1 Şubat Pazartesi günleri arasında kazı çalışması nedeni ile kısmi olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde kullanılacak yol güzergahları güncellendi ve kamuyu ile paylaşıldı.

10 Ocak Pazar – 1 Şubat Pazartesi tarihleri arasındaki trafik yönlendirmeleri şu şekilde:

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- Başbakanlık trafik ışıklarından Ortaköy yönüne ilerleyen sürücüler, Ortaköy trafik ışıklarında ana yol gidiş yönünde kapalı olacağı için mecburi sola dönecekler. Sürücüler 200 metre ilerledikten sonra sağ tarafta geçici oluşturulan yoldan yönlendirmeleri takip ederek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ne çıkış yapabilecekler.

- Sivil Savunma çemberinden Ortaköy ışıkları istikametine ilerleyip Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ne çıkmak isteyen sürücüler Ortaköy Futbol Sahası karşısından sola dönüp sağ yaptıktan sonra yaklaşık 700 metre ilerleyip sağa dönüp caddeye çıkabilecekler.

- Sivil Savunma çemberinden Göçmenköy-Taşkınköy ve Marmara bölgelerine ulaşmak isteyen sürücüler yine rutin şekilde trafik ışıklarından bu bölgelere ulaşabilecekler.

- Göçmenköy’deki Yeniyüzyıl İlkokulu’ndan dönerek 200 metre ilerleyip Can Yuva’dan yine sol yapıp Ortaköy ışıklarından Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ne çıkmak isteyen sürücüler, trafik ışıklarından karşıya yani Gzt. Hasan Tahsin Caddesi’ne geçerek 200 metre ilerledikten sonra sağ tarafta geçici oluşturulan yoldan yönlendirmeleri takip edip, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ne çıkış yapabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
OrtaköyLtbAna Taşıyıcı Hat çalışmaları
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