banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105152
ALTIN
272.965
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9693
EURO
6.1976
Kaza ucuz atlatıldı
KAZA UCUZ ATLATILDI
Gazimağusa’da 11 kişi tutuklandı
11 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da kavga
LEFKOŞA'DA KAVGA!
İş kazası: 1 yaralı
İŞ KAZASI: 1 YARALI

"Ortak komite önerisine büyük ilgi ve destek geliyor"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası toplumdan açıkça söylenmese de KKTC’nin hidrokarbonlar konusundaki ortak komite önerisine büyük ilgi ve destek geldiğini söyledi.

"Ortak komite önerisine büyük ilgi ve destek geliyor"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası toplumdan açıkça söylenmese de KKTC’nin hidrokarbonlar konusundaki ortak komite önerisine büyük ilgi ve destek geldiğini söyledi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:57
"Ortak komite önerisine büyük ilgi ve destek geliyor"

Çavuşoğlu, “Çünkü bir çözüm önerisi bu. Bunun yapılması gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin kendi kıta sahanlığını içindeki faaliyetlerini hiç kimseyle tartışmayacağını ve bunun bir egemenlik meselesi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, laf olsun diye bir müzakereye başlamanın bir anlamı olmadığını, sonuç odaklı bir müzakerenin olması gerektiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York’ta bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk basın mensuplarıyla buluşmasında Kıbrıs konusuna da değindi.

banner317
Çavuşoğlu, “Şu an Kıbrıs ile ilgili iki mesele var. Bir tanesi hidrokarbon kaynaklarının değerlendirilmesi. Oraya gemilerimizi göndererek dengeleri değiştirdik. Bugüne kadar Rum kesiminin ve Yunanistan’a ve Avrupa Birliği de dahil uluslararası topluma, garantör ülke İngiltere dahil Rum kesiminin tek taraflı faaliyetlerini durdurması gerektiğini ve Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına aldıktan sonra bu faaliyetlere devam edebileceklerini söyledik ama bugüne kadar nasihatlerimizi dinleyen olmadı. Belki de bizi ciddiye alan olmadı ama gemilerimizi gönderdikten sonra işin ciddiyetini anladılar.”dedi.

Çavuşoğlu, bölgedeki zenginliklerin hakça paylaşılması gerektiğini belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir komisyon kurma teklifini de biz destekliyoruz. Esasen açıkça söylemeseler de uluslararası toplumdan çok büyük bir ilgi ve destek geldi. Çünkü bir çözüm önerisi bu. Bunun yapılması gerekiyor.” dedi.

Türkiye’nin kendi kıta sahanlığını içindeki faaliyetlerini hiç kimseyle tartışmayacağını ve bunun bir egemenlik meselesi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, laf olsun diye bir müzakereye başlamanın bir anlamı olmadığını, sonuç odaklı bir müzakerenin olması gerektiğini kaydetti.

Önce neyin müzakere edileceğinin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, temel meselenin siyasi eşitlik olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, “Şu anda 5+1 teklifimizi yaptık garantör ülkeler Ada’da iki taraf ve BM’nin katıldığı bir toplantıda neyi müzakere edeceğimizi konuşacağız gayriresmi, sonra karara bağlayacağız sonra referans belgesini oluşturacağız” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay Lacroix ile görüştü
Özersay Lacroix ile görüştü
Annesine hayat verdi...
Annesine hayat verdi...
Taner Derviş'ten, Ferdi Sabit Soyer'e yanıt
Taner Derviş'ten, Ferdi Sabit Soyer'e yanıt
CTP dün akşam Girne'deydi
CTP dün akşam Girne'deydi
Atun, Kamu Mali ve Kontrolü Yasa Tasarısı ile ilgili bilgi verdi
Atun, Kamu Mali ve Kontrolü Yasa Tasarısı ile ilgili bilgi verdi
Hava durumu
Hava durumu
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kılıç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kılıç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı
Otobüs alev aldı
Otobüs alev aldı
Özersay EİT Bakanlar toplantısında konuştu
Özersay EİT Bakanlar toplantısında konuştu
Özersay: “Rum tarafı yönetimi ve zenginliği paylaşmayacaktır”
Özersay: “Rum tarafı yönetimi ve zenginliği paylaşmayacaktır”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim