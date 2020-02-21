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“Ortadoğu denkleminin gönüllü sabiti Kıbrıs“ yayımlandı

Kutay Bektaşoğlu'nun kitabı "Ortadoğu Denkleminin Gönüllü Sabiti Kıbrıs" yayımlandı.

“Ortadoğu denkleminin gönüllü sabiti Kıbrıs“ yayımlandı

Kutay Bektaşoğlu'nun kitabı "Ortadoğu Denkleminin Gönüllü Sabiti Kıbrıs" yayımlandı.

21 Şubat 2020 Cuma 10:01
“Ortadoğu denkleminin gönüllü sabiti Kıbrıs“ yayımlandı
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Kutay Bektaşoğlu’nun makalelerinden oluşan kitap, Işık Kitabevi yayını olarak çıkarken kitabın kapak tasarımını ve dizgisini Oya Silbery ve düzeltisini de İlknur Işıl Türkmen yaptı. 
Bugün itibariyle raflardaki yerini alan kitap, Kıbrıs sorununun Avrupa’nın sorunu olmadığı, Ortadoğu’nun bir sorunu olduğu üzerinde duruyor. Ortadoğu coğrafyasındaki gelişmelerin, Kıbrıs sorunuyla da ilgili olduğunu değerlendiren kitap, her türlü denklemin içinde Kıbrıs’ın da bulunduğunu anlatıyor. 

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Son Güncelleme: 21.02.2020 13:10
Anahtar Kelimeler:
Ortadoğu Denkleminin Gönüllü Sabiti Kıbrıs
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