Orta refüje çıktı, aydınlatma direğini devirdi…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da dün sabah meydana gelen kaza korkuttu. Dün sabah saat 10:45 raddelerinde, Polat Paşa Bulvarı üzerinde, Özlem Altun yönetimindeki JN 776 plakalı aracı ile Mağusa Belediyesi istikametine doğru seyrederken Namık Kemal Lisesi önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kullanımındaki aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Altun, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası yaralanan olmazken araçta büyük hasar meydana geldi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.