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Orta eğitimde 7 ay sonra ders başı

22 bin 333 öğrenci ortaokul ve lisede öğrenim görüyor..

12 Ekim 2020 Pazartesi 09:55
Orta eğitimde 7 ay sonra ders başı
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KKTC’de ilk COVİD-19 vakasının görüldüğü mart ayından bu yana yüz yüze eğitime ara verilen orta eğitimde yaklaşık 7 ay sonra ders başı yapıldı. 
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda  yüz yüze eğitime başlanan orta eğitimde ders zilinin çalmasıyla öğrenciler, maske- mesafe-hijyen kuralları çerçevesinde sınıflardaki yerini aldı.
COVİD-19 salgını nedeniyle ilköğretimde olduğu gibi orta eğitimde de dönüşümlü eğitim modeli uygulanacak. KKTC’de ortaokul ve liselerde öğrenim gören toplam 22 bin 333 öğrenci var.

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Orta eğitimdeki öğrencilere yüz yüze eğitimin yanı sıra “moodle” üzerinden yürütülen uzaktan eğitimle ve çeşitli programlarla destek eğitimi de verilmeye devam edilecek. 
Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı 12 okulda 3 bin 656 öğrenci, Genel Orta Eğitim Dairesi’ne bağlı 32 okulda 18 bin 677 öğrenci var. Orta eğitimdeki toplam öğrenci sayısı 22 bin 333.
İlköğretimde ise, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. ve 2. sınıflar eğitime 1 Ekim’de, ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflar da 5 Ekim’de başlanmıştı.
 

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Son Güncelleme: 12.10.2020 10:15
Anahtar Kelimeler:
Kktc Orta Eğitim
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