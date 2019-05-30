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Orman Dairesi Yangın Tehlikesinin Yüksek Olduğunu Açıkladı

VATANDAŞLARDAN YANGINA SEBEBİYET VERİLMEMESİ KONUSUNDA DİKKATLİ OLMASI İSTENDİ   

Orman Dairesi Yangın Tehlikesinin Yüksek Olduğunu Açıkladı

VATANDAŞLARDAN YANGINA SEBEBİYET VERİLMEMESİ KONUSUNDA DİKKATLİ OLMASI İSTENDİ   

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:46
Orman Dairesi Yangın Tehlikesinin Yüksek Olduğunu Açıkladı

VATANDAŞLARDAN YANGINA SEBEBİYET VERİLMEMESİ KONUSUNDA DİKKATLİ OLMASI İSTENDİ   

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 (.): Orman Dairesi Müdürlüğü, bugünden itibaren 5 Haziran’a kadar etkili olacak sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle, ormanlarda yangın tehlikesinin yüksek olduğunu belirterek, yangın başlangıcına sebebiyet verilmemesi konusunda tüm vatandaşların azami dikkat ve hassasiyet göstermelerini istedi.

Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Dairesi’nden elde edinilen bilgiler ışığında, 30 Mayıs – 5 Haziran 2019 tarihleri arasında ülkemiz genelinde sıcak ve rüzgarlı havanın etkili olacağı, buna bağlı olarak ormanlarımızda yangın tehlikesinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.      

Çıkan yangınların sebepleri dikkate alındığında %99,1’i insan eliyle (ihmal ve dikkatsizlik, kaza, meçhul, kasıt v.s) geriye kalan sadece %0,9’u ise yıldırımdan kaynaklanmaktadır” denildi.

Açıklamada, bu sıcak günlerde vatandaşların, özellikle araç ile seyir halindeyken dışarıya sigara izmariti atmaması ve ateş yakılması yasak olan alanlarda ateş yakmaması konusunda çok dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Özellikle son dönemlerde yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin neden olduğu yangınların hem ülkenin milli serveti olan ormanları hem de çıkan yangınları söndürmek için özveriyle çalışan insanları tehlikeye attığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın görecekleri en ufak bir dumanı, hiç zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı olan ‘Alo 177’ Orman Dairesine veya yangın ihbarı ‘Alo 199’ İtfaiye’ye haber vermeleri çok önemlidir. Aynı şekilde herhangi bir yangın vukuunda ise tüm vatandaşlarımızın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılmaları ve her türlü imkanlarını seferber ederek yangını söndürmeye çalışmaları hem yasa gereği hem de vatandaşlık görevidir.

Tüm bunlar göz önünde tutularak bir yangının başlangıcına sebebiyet verilmemesi ve yangınsız bir mevsim geçirilmesi yönünde tüm vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri hususu önemle hatırlatılır.”

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(GÖZ/HÖ)

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

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