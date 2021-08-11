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Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye giden ekipler yurda döndü

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için yangın bölgesine giden, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama kurtarma ekibi ile Orman Dairesi ekibi bugün sabah saatlerinde yurda döndü.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:45
Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye giden ekipler yurda döndü

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos’ta Türkiye’deki yangın bölgesine giden ve bu sabah saatlerinde adaya dönen Sivil Savunma Arama-Kurtarma ekibi ile Orman Dairesi ekibini Girne Limanı’nda Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve KKTC Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu karşıladı.

Karaca, yangın söndürme ekiplerine yaptığı konuşmada kahramanca göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, birlik ve beraberlik ruhu ile yapılan çalışmaların devam ettiği sürece her türlü zorluğun üstesinden gelineceğini vurguladı.

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Karaca konuşmasında, dün olduğu gibi bugün de sevinçte ve kederde Anavatan Türkiye’nin yanında olmaya devam edeceklerini kaydederek, bu gibi yaşanmasını arzu etmedikleri olaylarda aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerine olan inancını da belirtti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde Antalya’nın Gazipaşa, Manavgat ve Kızıldağ bölgelerindeki yangınlara can siperhane bir şekilde müdahale eden ekiplerin, yangın söndürme çalışmalarında olağanüstü gayret göstererek yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, KKTC ekiplerinin, birlik, dayanışma ve ekip ruhu içerisinde, güç birliği ile ortak hareket ederek, kendilerine gösterilen yangın bölgelerinde çalışmalarda bulunduğu belirtilerek, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından da bu çalışmalarının takdirle karşılandığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 11.08.2021 14:36
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