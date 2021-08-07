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Orman yangınlarıyla mücadelede son durum

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 47 ilde 209 yangının kontrol altına alındığını, 5 ilde 13 noktada alevlerle mücadelenin sürdüğünü açıkladı. Öğleden sonra Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle akşam saatlerinde Aydın Çine'ye sıçradı. İlçede 6 mahallenin tahliyesine karar verildi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:15
Orman yangınlarıyla mücadelede son durum

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 209 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde son 10 günde çıkan yangınlara ilişkin "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.

ORMAN YANGINLARINDA İL İL SON DURUM

MUĞLA

Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklidere, Yılanlı, Seydikemer ve Yatağan olmak üzeren 7 ilçesinde, 8 adet yangın devam ediyor.

Bölgede devam eden yangınlar, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen ekiplerin de katkılarıyla havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün öğleden sonra Yatağan ilçesinde Hacıveliler Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

AYDIN

Aydın'ın Karacasu ve Bozdoğan ilçelerinde iki adet orman yangınına müdahaleler sürüyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor. Dün akşam havanın kararmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmalarının durduğu bölgede Orman İşletme, Aydın İtfaiyesi, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının uzman ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldıklarını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ve 200'den fazla personel ile yangına müdahale ettiklerini belirtti.

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler, büyük çaba gösteriyor.

Aydın / ÇineAydın / Çine

KARABÜK

Karabük'ün Merkez ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale ediliyor.

Aynı ormanlık alanda yeniden çıkan ikinci yangına vatandaşlar ve İl Özel İdaresi personelleri yangın tüpleri ile müdahale etti.

Merkeze bağlı Melise ve Ödemiş köyleri bölgesinde çıkan yangına ilk müdahale yapılmak üzere Karabük İl Özel İdaresine ait yangın tüpleri getirildi.

Tren yolu ile taşınan yangın tüplerini alan vatandaşlar ve personeller yangına ilk müdahale edenlerden oldu.

Bölgenin dağlık ve sarp bölge olması nedeniyle ekiplere zaman zaman zor anlar yaşatan yangın saatlerce mücadelenin ardından kısmen kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 45 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenilirken, soğutma çalışmaları halen sürüyor.

BURDUR

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir adet yangın devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Orman Yangınları
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