Orman yangınlarını araştırmak üzere kurulan Meclis Komitesi toplandı

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre komite, gündeminde olan taslak raporunu görüştü.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığında toplanan Meclis Araştırma Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı. Komite toplantısında ayrıca TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da yer aldı.