Orman yangınlarındaki ihmallere ilişkin Meclis Araştırma Komitesi Çarşamba günü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Taslak Raporun Görüşülmesi” gündemiyle saat 10.00’da toplanacak komitenin başkanlığını UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, başkan vekilliğini CTP Milletvekili Erkut Şahali, üyelerini ise HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları yürütüyor.

