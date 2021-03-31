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Orman yangınlarında alınan önlemlere ilişkin yönetici ve diğer ilgililerin ihmali olup olmadığına, önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan, 1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, bugün toplanarak davetlilerin görüşlerini dinledi.

31 Mart 2021 Çarşamba 18:00
Orman yangınlarında alınan önlemlere ilişkin yönetici ve diğer ilgililerin ihmali olup olmadığına, önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı
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Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite bugün saat 13.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

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Meclis Araştırma Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı. Komite toplantısında, üyeler dışında, TDP Milletvekili Zeki Çeler de yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise;  Orman Dairesi Müdürlüğü, Orman Dairesi Mühendisleri Odası, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Biyologlar Derneği’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerde bulundu.  

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Son Güncelleme: 31.03.2021 18:06
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