banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de bugün Covid-19'dan ikinci ölüm
KKTC'de bugün Covid-19'dan ikinci ölüm
Mormenekşe sevilen birini daha kaybetti
Acı haber
Ani ölüm
Ani ölüm
Karaoğlanoğlu'nda gümrüksüz alkol! 1 kişi tutuklu
Karaoğlanoğlu'nda gümrüksüz alkol!
“Mart ayı hava sıcaklığı, son 46 yılın en düşük seviyesinde”
Buran TAK'a konuştu
banner404
Flaş Haber
Sahilde ceset bulundu
Kapat

Orman Mühendisleri Odası, çam kese mücadelesinin önemine dikkat çekti

Orman Mühendisleri Odası (OMO), bütçe sıkıntısı nedeniyle bu yıl yapılamayan Çam Kese Böceği mücadelesine önem verilmesi ve önümüzdeki yıl mücadele için planlama yapılmasını talep etti.

20 Mart 2022 Pazar 15:30
Orman Mühendisleri Odası, çam kese mücadelesinin önemine dikkat çekti

OMO Başkanı Aymet İyigün tarafından Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yayınlanan mesajda, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nün KKTC’de de 1978 yılından beri kutlandığı belirtilerek, bugünün tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de mevcut ormanların korunması, geliştirilmesi, faydalarının halka duyurulması ve bu yöndeki farkındalığın artırılması amacıyla etkinlikler düzenlendiği kaydedildi.

İyigün, mesajında, bilinçsiz kullanım, yanlış uygulamalar, çevresel değerleri göz önünde bulundurmayan kalkınma politikaları ve dikkatsizlik gibi nedenlerle ormanların gün geçtikçe azaldığını belirterek, ormanların yok olmasının doğal dengeyi bozduğu, insanlığı bu konuda çözümler üretmeye ve daha büyük sorunlar yaşanmaması için önlemler almaya zorladığını ifade etti.

Ormanların yaşayan varlıklar olup, her canlı gibi yok olma tehlikesinin her zaman bulunduğunu kaydeden İyigün, bugün küresel ısınma ve değişen iklim etkisiyle yeni orman yetiştirmenin eskiye nazaran çok daha zor olduğunun altını çizdi ve bu durumun da mevcut ormanları korumanın yeni orman ihdas etmekten daha önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkardığını belirtti.

banner341
Orman korumada ülkenin en önemli konusunun orman yangınları olduğunu kaydeden İyigün, yangında görev alacak personelin genç, sağlıklı ve yangın konusunda eğitilmiş olması gerektiğini, hatta bu ekiplerin mevsimlik değil, yıl boyunca çalıştırılıp profesyonel bir yangınla savaş organizasyonu sağlanması gerektiğini kaydetti.

“PLANLAMA HEMEN YAPILMALIDIR”

İyigün mesajında şunlara yer verdi:

“Ormanlarımızı tehdit eden diğer bir konu ise orman zararlılarıdır. 5 yıldır kesintisiz devam eden Çam Kese Böceği mücadelesi bu yıl ne yazık ki bütçe bahanesiyle yapılamamıştır. Son günlerde medyada da yer bulan Çam Kese Böceği mücadelesine gereken önem verilmeli önümüzdeki yıl mücadele için planlama hemen yapılmalıdır. Yürürlükteki yasa ve tüzükler cevaz vermemesine hatta Savcılık görüşlerine rağmen, toplum hizmetinde olması gereken binlerce dönüm orman arazisi tarım, büfe-restoran hatta şantiye, depo, güneş enerji santrali gibi ticari faaliyetlerde kullanılma amaçlı olarak şahıslara, derneklere ve şirketlere kiralanmaya devam edilmektedir. Bu kira sözleşmelerinin iptal edilmesi ve bu arazilerin ağaçlandırılıp orman varlığımıza katılmalıdır. Orman memuru kadrosundaki eksiklikler nedeniyle ormanlarda yeterli denetim ve devriyeler yapılamamaktadır. Orman Dairesi Kuruluş ve Teşkilat Yasası ile belirlenen kadro yapısı geçen 33 yıl içerisinde hiç revize edilmemiştir. Geçen süre içerisinde bu kadro yapısı, orman varlığının artması ve buna bağlı olarak Dairenin büyüyen iş hacmi ile makine ve araç parkının genişlemesi neticesinde yetersiz kalmakta ve değişiklik yapılması gerekmektedir. Hükümetimizin en kısa sürede harekete geçerek halkın ortak malı olan ormanlarımızla ilgili mevzuatı çağımızın ve ulusal ormancılık politikamızın gereklerine uygun bir şekilde güncellemesi gerekmektedir”

banner360
Son Güncelleme: 20.03.2022 17:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de bugün Covid-19'dan ikinci ölüm
KKTC'de bugün Covid-19'dan ikinci ölüm
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Arıklı: “Adakart ile toplu taşımada devrim yapılacak”
Arıklı: “Adakart ile toplu taşımada devrim yapılacak”
Mormenekşe sevilen birini daha kaybetti
Mormenekşe sevilen birini daha kaybetti
BES, Dev-İş ve Mağusa Genel İş Sendikası yarın uyarı grevi yapıyor
BES, Dev-İş ve Mağusa Genel İş Sendikası yarın uyarı grevi yapıyor
Polis ve itfaiye memurluğuna atanan isimler açıklandı
Polis ve itfaiye memurluğuna atanan isimler açıklandı
Ziraat Mühendisleri Odası’ndan tarım için acil reçete
Ziraat Mühendisleri Odası’ndan tarım için acil reçete
Karaoğlanoğlu'nda gümrüksüz alkol! 1 kişi tutuklu
Karaoğlanoğlu'nda gümrüksüz alkol! 1 kişi tutuklu
Tatar: “Down sendromu, bir hastalık değil, bir farklılıktır”
Tatar: “Down sendromu, bir hastalık değil, bir farklılıktır”
“Mart ayı hava sıcaklığı, son 46 yılın en düşük seviyesinde”
“Mart ayı hava sıcaklığı, son 46 yılın en düşük seviyesinde”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim