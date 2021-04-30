banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre bitti…
Cenevre bitti…
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor !
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor...
Bu kaza ilk değil son da olmayacak…
Bu kaza ilk değil son...
Yine süpriz olmadı
Yine süpriz olmadı
banner376

Orman Dairesi yangın tehlikesinin arttığına dikkat çekerek tedbirli olunmasını istedi

30 Nisan 2021 Cuma 18:00
Orman Dairesi yangın tehlikesinin arttığına dikkat çekerek tedbirli olunmasını istedi
banner337

 “1 MAYIS -31 EKİM TARİHLERİ ARASINDA HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN ATEŞ YAKILAMAYACAK”
“ADA GENELİNDE İKİNCİ BİR DÜZENLEMEYE KADAR ATEŞLİ PİKNİK YASAKLANDI”
“YANGINA SEBEBİYET VERECEK FAALİYETLERDEN KAÇINMALIYIZ”
Orman Dairesi, ormanlarda yangın tehlikesinin arttığı uyarısında bulunarak, vatandaşlara yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmaları çağrısında bulundu. 
Orman Dairesi açıklamasında, yangınların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirlere yer verildi. 
Tedbirler çerçevesinde; yasa gereği 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamayacağı, vatandaşların bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin elzem olduğu kaydedildi. 
Ada genelinde izinlendirilmiş olan ateşli/ateşsiz piknik alanları dahil olmak üzere ikinci bir düzenlemeye kadar ateşli pikniğin yasaklandığı bildirildi. 
Orman Dairesinden yapılan açıklamada, atmosferdeki mutlak nem oranının  düşük olması, sıcaklıkların  yükselmesi ve rüzgârların da artması neticesinde ormanlarda yangın tehlikesinin iyice arttığına işaret edildi. 
“125 KİŞİLİK YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULDU”
Açıklamada, Orman Dairesi bünyesinde 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet ekibi kurulduğu ve 7/24 saat esasına göre 13 noktada görev yaptığı, orman yollarının büyük kısmının temizlendiği ve iş makineleri 4 dozer 3 greyderin hâlihazırda çalışmaya devam ettiği bilgisi verildi. 
Geçmiş yıllarda çıkan yangınlar incelendiği zaman elektrik hatları, belediyelerin kullandığı çöplükler ve askeri bölgelere yakın yerlerin yangın riskinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, bu alanlarda daha etkin tedbir alınması gerektiği kaydedildi. 
Açıklamada, son günlerde ülkenin değişik bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda Orman Dairesi Müdürlüğü bünyesinde yapılan değerlendirmede bazı tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü ifade edildi. 

banner341
Bu çerçevede, yasa gereği 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamayacağı, vatandaşların bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin elzem olduğu kaydedildi. 
Ada genelinde izinlendirilmiş olan ateşli/ateşsiz piknik alanları dahil olmak üzere ikinci bir düzenlemeye kadar ateşli piknik yasaklandığı belirtildi. 
Tedbirler şöyle sıralandı: 
“Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir.
Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından ‘Orman Yangın Hattı Alo 177’ Orman Dairesine, polis yangın ihbarı hattı ‘Alo 199’ itfaiyeye ve ‘Alo 101 Sivil Savunma İhbar hattına’ bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.
Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.
Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur. Özellikle tarımsal iş araçlarında yangın söndürücü tüp bulundurmaları önemlidir.
Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarındaki çöplerin Güngör çöplüğüne taşınması yasa gereğidir. Özellikle yaz aylarında yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.”
“YANGINA SEBEBİYET VERECEK FAALİYETLERDEN KAÇINMALIYIZ”
Ormanların yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan bu tedbirler doğrultusunda vatandaşların yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarını ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi ikazlarına uymaları gerektiğini ifade edildi. 
Orman yangınlarının; kitle kaybı, erozyon, su kaynaklarının bozulması, hava kirliliği, çölleşme, sel, kuraklık ve kavurucu sıcaklar gibi, ülkede yaşayan herkesi etkileyebilecek olgulara zemin hazırlayan çok büyük bir felaket olduğu belirtilen açıklamada, “Bu nedenle ormanları sevmek ve korumak hepimizin görevidir” denildi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 30.04.2021 18:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTEZO elektriğe zammın kabul edilemez olduğunu belirtti
KTEZO elektriğe zammın kabul edilemez olduğunu belirtti
Sağlık Bakanı Üstel, genişletme çalışması başlatılan Lapta Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Üstel, genişletme çalışması başlatılan Lapta Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti
Toplu Taşımacılar Birliği’nden Kar-İş yönetimine eleştiri
Toplu Taşımacılar Birliği’nden Kar-İş yönetimine eleştiri
KAYAD: “Ev içi şiddeti önleme yasası, toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacak”
KAYAD: “Ev içi şiddeti önleme yasası, toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacak”
İçişleri Bakanı Evren'in 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
İçişleri Bakanı Evren'in 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
Sennaroğlu: “Çalışkan, dürüst ve alın teriyle geçinen tüm çalışanların bayramını kutlarım”
Sennaroğlu: “Çalışkan, dürüst ve alın teriyle geçinen tüm çalışanların bayramını kutlarım”
2020 Kasım ek mesaileri ve destek ödemeleri yapıldı
2020 Kasım ek mesaileri ve destek ödemeleri yapıldı
Lefkoşa’nın kuzeyinde yangın
Lefkoşa’nın kuzeyinde yangın
İzcan: Adanın bütünlüğü ve insan haklarına saygılı bir ada, temel hedeftir
İzcan: Adanın bütünlüğü ve insan haklarına saygılı bir ada, temel hedeftir
Bağımsızlık Yolu, KKTC’yi tanıtmak için nasıl bir yol izleneceğini sordu
Bağımsızlık Yolu, KKTC’yi tanıtmak için nasıl bir yol izleneceğini sordu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim